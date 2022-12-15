Завод имени Свердлова оштрафовали на 20 млн рублей за опоздание со снарядами

По заявлению Министерства обороны РФ арбитражный суд Москвы взыскал с ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» неустойку в размере 20 млн руб. за просрочку по гособоронзаказу. Он касался поставки 152-мм выстрелов с осколочно-фугасным снарядом и дальнобойным зарядом (используются в российских гаубицах).

Завод должен был изготовить и поставить артиллерийские боеприпасы до 10 ноября 2021 года, однако просрочил поставку на 127 дней, исполнив госконтракт с военными только в марте 2022 года. Как следует из текста решения, в суде представитель ФКП сослался на «нестабильную внешнеполитическую обстановку», обусловившую нарушение контрагентами завода обязательств по ранее заключенным договорам. Предприятие просило снизить размер штрафных санкций, и суд пошел ему навстречу: изначально Минобороны требовало взыскать 32,3 млн руб. неустойки.

Иван Сергеев