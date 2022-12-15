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Коммерсантъ FM
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Пожар на нефтезаводе в Ангарске потушен, два человека погибли и пятеро пострадали

Открытое горение на территории Ангарской нефтехимической компании в Ангарском городском округе Иркутской области ликвидировано. Два человека погибли, еще пять пострадали. Сейсмологи сообщили о сейсмособытии во время начала пожара.

Сообщение о пожаре поступило МЧС в 6:00 по местному времени (01:00 по московскому). Он был локализован к 8:18 (3:18 мск) на площади 2,5 тыс. кв. м, открытое горение ликвидировали к 10:59 (5:59 мск). «В настоящее время производится проливка и охлаждение установки, а также разборка строительных конструкций. По окончании аварийно-восстановительных мероприятий к работе приступит специальная комиссия»,— говорится в сообщении иркутского управления МЧС в Telegram.

Возбуждено уголовное дело, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. По данным минздрава, один пострадавший лечится в стационаре, четверо направлены на амбулаторное лечение. «В близлежащих домах проведено обследование. Повреждений не выявлено»,— написал глава региона в Telegram.

МЧС не сообщает о взрывах на промышленной площадке, однако его зафиксировали сейсмологи. По информации байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, сейсмособытие произошло в 5:54 (00:54 мск), что примерно соответствует времени начала пожара. «Если для этого события использовать уравнение макросейсмического поля для землетрясений, то теоретическая интенсивность сейсмических колебаний на расстоянии 40 км — 2 балла, на расстоянии 10 км — 4,5 балла, на более близких расстояниях интенсивность может быть выше»,— говорится в сообщении службы в Telegram. По информациям сейсмологов, взрыв ощущался в том числе в Иркутске (около 45 км от Ангарска), Марковке (больше 50 км) и других населенных пунктах.

По предварительной информации, причиной стала «загазованность систем технологической установки». МЧС сообщает о создании спецкомиссии, надзорные органы проводят проверку. Роспотребнадзор сделал пробы атмосферного воздуха и направил их в Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области на исследования.

Леонид Уварчев

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