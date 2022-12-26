Цветок в пустыне

Аль-Ула — уникальное место на северо-западе Саудовской Аравии. Древний город-государство, оазис, ведущий свою историю с библейских времен (в Священном Писании он упоминается как Дедан), сейчас один из главных туристических центров королевства. Рядом много природных и культурных достопримечательностей: песчаные скалы, живописные каньоны и первый в Саудовской Аравии объект всемирного наследия ЮНЕСКО — древний набатейский город Хегра. Словом, туристам есть на что посмотреть — а теперь есть и где разместиться с комфортом. В октябре 2022 года в окрестностях Аль-Улы открылся курорт Banyan Tree AlUla — первый проект гостиничной сети в Саудовской Аравии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виды курорта Banyan Tree AlUla

Фото: Banyan Tree Виды курорта Banyan Tree AlUla

Фото: Banyan Tree

Архитектурное решение, над которым работало международное бюро AW2 со штаб-квартирой в Париже, отдает дань местным традициям. Курорт состоит из отдельно стоящих вилл с навесами, напоминающими палатки бедуинов,— идеальное место для уединенного отдыха в одном из самых загадочных и удивительных мест планеты. Натяжные крыши повторяют формой окружающие скалы, а цветом — песок, практически сливаясь с ним и позволяя гармонично вписать отель в ландшафт. Даже дорожки на территории курорта имитируют тропинки, протоптанные в песке. Ничто не мешает гостям наслаждаться видами природы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Интерьеры отеля Banyan Tree AlUla

Фото: Banyan Tree Интерьеры отеля Banyan Tree AlUla

Фото: Banyan Tree

Обстановку вилл отличает то же сочетание простоты, современного комфорта и отсылок к традициям и истории региона, что и архитектуру комплекса. Это и предметы декора работы местных мастеров, и панно на стенах с традиционным узором, и сделанная на заказ мебель с орнаментами, вдохновленными бедуинской культурой. Такие же геометрические рисунки присутствуют и на деревянных дверях-экранах, которые обеспечивают естественную вентиляцию в комнатах и служат выходом на террасу с зонами отдыха, очагом для костра и собственным мини-бассейном. Постояльцы смогут любоваться звездным небом прямо с террасы или плавая в infinity-бассейне среди скал.

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Фото: Banyan Tree Виды курорта Banyan Tree AlUla

Фото: Banyan Tree

Помимо комфортабельного уединенного отдыха гостей ждут на курорте всевозможные удовольствия и развлечения. К их услугам два ресторана: фирменный Saffron с современной тайской кухней и Harrat с современной арабской. Спа-центр Banyan Tree Spa предлагает оздоровительные процедуры, сочетающие местные и азиатские методики. Ну а тем, кому не сидится на месте, предлагают поездки и экскурсии по культурным и природным достопримечательностям Аль-Улы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виды курорта Banyan Tree AlUla

Фото: Banyan Tree Виды курорта Banyan Tree AlUla

Фото: Banyan Tree

«Мы рады открыть Banyan Tree в долине Аль-Улы в Королевстве Саудовская Аравия. Для нас большая честь принять участие в сохранении этого наследия,— говорит Эдди Си, президент и главный исполнительный директор Banyan Tree Group.— Мы первыми начали развивать курортные отели с виллами, а теперь привезли наши идеи устойчивого экологичного продуманного дизайна в Аль-Улу, чтобы способствовать развитию эконаправления региона».

www.banyantree.com/saudi-arabia/alula

Татьяна Парфенова