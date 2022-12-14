Деньги в песок

Правительство Ульяновской области намерено пополнить бюджет региона за счет вывода из тени недропользователей. Специальная комиссия, созданная по поручению губернатора региона Алексея Русских, анализирует ситуацию с добычей полезных ископаемых, в первую очередь строительного песка, выявляя большое количество фактов незаконной добычи и занижения в отчетности объемов добычи в десятки раз. По мнению экологовобщественников, в каждом районе региона есть как минимум по два места незаконной добычи, и главы районов в курсе ситуации, однако никаких мер не предпринимают, а региональное минприроды не имеет средств для полноценного контроля объемов добычи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В правительстве региона надеются, что наведение порядка в недро­пользовании позволит значительно пополнить региональный бюджет

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В правительстве региона надеются, что наведение порядка в недро­пользовании позволит значительно пополнить региональный бюджет

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Во вторник на очередном заседании штаба по комплексному развитию Ульяновской области (аппаратном совещании губернатора) вице-премьер облправительства Роман Когтев доложил о ходе работы комиссии, анализирующей ситуацию с добычей полезных ископаемых в регионе. Комиссия, созданная по поручению губернатора региона Алексея Русских, в период с 19 октября по 8 декабря обследовала 157 карьеров по добыче общераспространенных полезных ископаемых в регионе (в основном это строительный песок). В региональном правительстве уверены, что вывод недропользователей из тени позволит значительно пополнить региональный ­бюджет.

Как доложил вице-премьер, промежуточные итоги работы комиссии показывают, что из 157 карьеров на основе лицензии работают 60 недропользователей, 64 карьера законсервированы, 26 карьеров разрабатываются незаконно, «но чаще всего это незначительные объемы, когда население берет для собственных нужд», еще семь карьеров разрабатывается администрациями муниципальных образований. Кроме того, заметил господин Когтев, «наличие лицензии еще не означает наличие права на разработку», у многих разработчиков недр в наличии неполный пакет необходимых документов по гео­логоразведке, планам разработки и т.д. Он также отметил, что «из карьеров, которые находятся в разработке, половина — на землях сельхозназначения», пояснив, что надо принимать меры для перевода земель в земли промышленных разработок (меняет уровень взимаемых налогов).

На сегодняшний день на территории региона разведано 41 месторождение песка строительного с общим балансом 313209 тыс. куб.м.

Губернатор региона Алексей Русских рекомендовал господину Когтеву и министру природных ресурсов и экологии Гульнаре Рахматулиной «подготовить аналитику», «сколько недропользователи вынули недр, и сколько заплатили налогов», и проверку проводить не по отчетности недропользователей, а комиссионно, на месте, с «приглашением независимых маркшейдеров (специалистов по замерам объемов недр. — «Ъ»)».

Ранее, при обсуждении этой темы на аппаратном совещании 22 ноября, первый вице-губернатор региона Игорь Эдель обратил внимание на необходимость более глубокого изучения деятельности недропользователей, отметив, что многие из них занижают фактические объемы добытых недр, приведя в пример, как один из недропользователей заплатил в бюджет в соответствии с отчетностью только 8 млн руб. налога на добычу полезных ископаемых, в то время как, исходя из фактического объема добытых полезных ископаемых (НДПИ), «должен был заплатить около 80–100 млн руб.». В комиссии считают, что доходы бюджета от добычи недр занижены ориентировочно в 10 раз, и если в 2022 году в бюджет поступило около 800 млн руб. НДПИ, значит, в реальности казна не досчиталась нескольких миллиардов ­рублей.

Между тем представители общественности считают, что использование недр на землях сельхозназначения — это такое же уголовное преступление, как и разработка недр в отсутствие лицензии и необходимых разрешений. Так, в конце июля этого года депутат Михайловского сельского поселения Тереньгульского района Ульяновской области Андрей Хренов направлял обращение в прокуратуру региона с просьбой возбудить уголовное дело по факту «незаконной добычи песка на сотни миллионов рублей» компанией «Светоптторг-Поволжье» (ООО), которая ведет добычу песка на землях сельхозназначения, при этом уничтожив часть леса. По информации прокуратуры района, по факту вырубки деревьев федерального лесного фонда полицией было возбуждено уголовное дело, обвинение пока никому не предъявлено, но по незаконной добыче песка уголовное дело не возбуждалось. Региональное минприроды вынесло решение об отзыве у «Светоптторг-Поволжье» лицензии на добычу недр (компания обратилась в арбитражный суд, который, посчитав меру наказания «несоразмерной», отменил распоряжение минприроды, министерство направило апелляционную жалобу, рассмотрение апелляции пока не назначено).

Координатор реготделения движения «Зеленая Россия», эколог-общественник Александр Брагин считает, что незаконных карьеров по добыче песка значительно больше, чем выявила комиссия. «Я за три года обследовал всю Ульяновскую область и выявил более 50 крупных незаконных разработок месторождений»,— отметил господин Брагин. По его мнению, главы районов «об этом знают, но мер не предпринимают». Он также отметил, что «много случаев, когда недропользователь имеет лицензию, но ведет добычу не на выделенном участке, а рядом, и все опять идет мимо налогов». По его мнению, «расцвет» незаконной добычи недр начался после 2010 года, после ликвидации регио­нального Госэкоконтроля, «а уголовные дела если и возбуждаются, то не на компании, а на физических лиц, на какого-нибудь водителя». «Проблема в том, что региональное минприроды не может посчитать реальный ущерб — у министерства нет ни своих маркшейдеров, ни денег на заказ маркшейдерских работ. Уже много лет никто не закладывает в бюджет средства на это, и как министерство исполнит поручение губернатора, не знаю»,— сказал эколог-общественник. Он также отметил, что изменить ситуацию «помогло бы создание в регионе ассоциации недропользователей», «она была бы заинтересована в поддержке законопослушных компаний и избавлении от нарушителей». «Да и покупатели песка были бы заинтересованы обращаться только к членам ассоциации. Известно немало случаев, когда уважаемая компания закупала ворованный строительный песок, который оказывался некачественным, суглинистым, из-за чего потом строительство несло огромные убытки»,— сказал Александр Брагин.

На вопрос «Ъ» о причинах развития незаконного недропользования министр природных ресурсов и экологии Гульнара Рахматулина ответила, что «отрасли недропользования раньше не уделялось достаточного внимания, эта отрасль не финансировалась никогда». «Мы считаем, что необходимо усилить региональный геологический контроль. На сегодняшний день минприроды региона имеет в штате пять госинспекторов, за которыми кроме геологического контроля закреплены обязанности по выполнению госэкоконтроля и контроля в области охраны и использования ООПТ»,— пояснила министр.

Сергей Титов, Ульяновск