Над балетом нависло банкротство

Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению заявление ПАО АКБ «Абсолют банк» о банкротстве ООО «Адепт строй», которое занимается реконструкцией здания саратовского театра оперы и балета. Размер исковых требований в картотеке арбитражных дел не указан. О планах подать заявление о банкротстве также заявило и ростовское ООО «Судебный эксперт», которому «Адепт строй» задолжал 490 тыс. руб. Ранее сроки завершения реконструкции здания театра уже были перенесены на год. Юристы полагают, что само по себе заявление о банкротстве срывом контракта не грозит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ася Сафиуллина Фото: Ася Сафиуллина

В Арбитражный суд Москвы подано заявление о банкротстве ООО «Адепт строй» — компании, занимающейся реконструкцией здания театра оперы и балета в Саратове. Истцом выступает ПАО АКБ «Абсолют банк». В картотеке арбитражных дел не указан размер исковых требований банка к строительной компании, однако 12 декабря материалы были приняты к рассмотрению. Каких-либо проигранных дел по иску «Абсолют банка» в арбитраже также нет.

Банк опубликовал уведомление о намерении подать заявление о банкротстве ООО еще в конце ноября. В первых числах декабря аналогичное уведомление опубликовало ООО «Судебный эксперт» из Ростовской области. В сентябре этого года ростовская компания выиграла в арбитраже иск к «Адепт строю», однако размер иска относительно небольшой, строительная компания задолжала всего 490 тыс. руб.

Первое заседание по делу о банкротстве запланировано на февраль следующего года.

• ООО «Адепт строй» занимается реконструкцией Театра оперы и балета в Саратове с октября 2020 года, компания вы­играла тендер стоимостью 1,62 млрд руб. Работы ведутся за счет федерального бюджета и изначально должны были завершиться в декабре этого года. Согласно документации, в 2020 году было выделено 608,86 млн руб., в 2021 году — 598,43 млн руб., в 2022 году должно быть освоено 411,58 млн руб.

Однако сроки сдачи объекта несколько раз переносились. В последний раз в июле этого года правительство Саратовской области обратилось в Министерство культуры РФ, чтобы перенести часть финансирования работ по реконструкции здания объекта культурного наследия регионального значения «Театр оперы и балета», 1864 г., 1959–1961 гг. на 2023 год. Роман Бусаргин, на тот момент врио губернатора региона, в своем Telegram-канале сообщил, что попросил руководителей профильных ведомств областной администрации заняться этим вопросом.

По словам Романа Бусаргина, решение было принято после встречи с представителями подрядных организаций, работающих на объекте.

«По их словам, в ходе работ было выявлено множество новых нюансов — под частью несущих стен полностью отсутствует фундамент. Все это требует дополнительных изменений в проекте и проведения строительной экспертизы. Это нормальная практика при реконструкции объектов культурного наследия, так как это сложный процесс»,— отметил господин Бусаргин, сказав, что решение о продлении сроков реконструкции «непростое». «Знаю, что жители и театральное сообщество очень ждут завершения реконструкции, но речь в первую очередь идет о качестве работ и безопасности артистов, зрителей и сотрудников театра»,— написал он.

Таким образом время завершения реконструкции здания театра откладывалось на год.

Глава компании-подрядчика «Адепт строй» Михаил Варлахин сообщил, что проведено дополнительное укрепление фундамента. Во время ремонта рабочие компании выявили, что кирпичная кладка фасада нуждается в дополнительном укреплении, поэтому увеличивается объем ранее не предусмотренных работ.

О необходимости реконструировать здание театра речь зашла в апреле 2018 года. Во время выступления с ежегодным отчетом перед депутатами Саратовской областной думы экс-губернатор Валерий Радаев объявил, что есть вероятность того, что здание придется снести и построить новое. Позже было принято решение о частичном демонтаже конструкций.

Каменное здание саратовского театра оперы и балета было построено в 1865 году. В 1962 году здание было капитально реконструировано. Состояние театра обсуждается уже несколько лет. Первые трещины на нем появились в начале 2000х ­годов.

В прошлом году представитель ООО «Адепт Строй» Роман Зенчик был признан виновным в передаче взятки сотруднику областного УФСБ.Суд признал, что он, действуя в интересах компании, в одном из саратовских кафе передал сотруднику областного УФСБ России 125 тыс. руб. Сумма являлась первой частью взятки в размере 6 млн руб. За незаконное вознаграждение сотрудник службы безопасности должен был повлиять на должностных лиц заказчика работ ГКУ «Управление капитального строительства», чтобы сотрудники управления подписали в интересах ООО «Адепт строй» акты о приеме выполненного заказа в рамках госконтракта. Фрунзенский районный суд Саратова оштрафовал Романа Зенчика на 3 млн руб., ООО «Адепт строя» — на 20 млн руб.

Связаться с руководством строительной компании „Ъ“ вчера не удалось.

Адвокат адвокатской палаты Московской области Денис Фролов считает, что само по себе поданное заявление о банкротстве и его принятие судом не приводит к ограничениям в деятельности компании-должника. «Поскольку первое судебное заседание по делу назначено на конец февраля 2023 года, у должника достаточно времени для переговоров с кредитором. Более того, даже если в отношении «Адепт строя» будет введена процедура банкротства — наблюдение, то и это позволит продолжить выполнять ранее принятые на себя обязательства, поскольку органы управления действуют, как правило, без ограничений. При этом введение наблюдения позволит снять ранее наложенные аресты на счета и имущество компании»,— считает господин Фролов.

Сергей Петунин