СБУ изъяла оружие и российские флаги при обысках у запрещенных партий

Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски у представителей Коммунистической партии и политической партии «Русь единая», ранее их деятельность была запрещена. В ходе обысков сотрудники СБУ изъяли оружие, георгиевские ленточки и флаги России. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в своем Telegram-канале.

СБУ также возбудила уголовное дело по ст. 109 УК Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти). Максимальное наказание по этой статье — десять лет лишения свободы.

Обыски прошли в Киеве, Днепре и Кривом Роге «в рамках контрдиверсионных мероприятий». Сотрудники СБУ изъяли оружие, георгиевские ленты и флаги России. «Кроме того, обнаружены склады с прокремлевской литературой, агитационными открытками с символикой тоталитарного режима СССР и "методички" российских пропагандистов»,— сказано в пресс-релизе.

В СБУ считают, что члены Компартии Украины собирались «использовать весь арсенал пропагандистских средств для проведения агитационно-массовых мероприятий» в поддержку России в случае захвата Киева и Днепропетровской области.

Деятельность Компартии Украины была запрещена в 2015 году в рамках декоммунизации Украины. Партия пыталась оспорить ликвидацию несколько лет. В мае 2022 года решение о ее ликвидации вступило в силу. Партия «Русь единая» была запрещена летом.

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