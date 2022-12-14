Из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ все школы Липецка и четырех районов Белгородской области закрываются на дистант

С 19 декабря все школы Липецка переходят на дистанционное обучение, рассказала в прямом эфире «Липецкого времени» мэр Евгения Уваркина. По ее словам, такое решение принято из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Госпожа Уваркина отметила, что дистанционный формат отработан во время пандемии, а в новогодние праздники и каникулы власти ожидают снижения заболеваемости.

С 15 декабря на дистант уходят школы Губкинского, Новооскольского и Старооскольского городских округов, а также Чернецкого района Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По ее словам, в регионе в целом ситуация по заболеваемости стабильная, но в этих муниципалитетах «есть проблемы». Господин Гладков добавил, что детсады, колледжи и вузы там будут работать как прежде, но власти будут следить за ситуацией.

С 26 декабря зимние каникулы начнутся во всех школах Курской области, стало известно в ходе пресс-конференции по вопросам гриппа и ОРВИ. По словам вице-мэра Курская Натальи Пархоменке, сейчас полностью закрыты 15 школы и три детсада. Она отметила, что на карантине находится 6 тыс. детей, а 248 педагогов — на больничном. Главный санитарный врач региона Олег Климушин пояснил, что пик заболеваемости ожидается на следующей неделе. «Есть вероятность, в случае ухудшения эпидситуации, будут отменены массовые мероприятия. Все зависит от нас самих. Подзабыли мы и подрасслабились, забыли про масочный режим, дезинфекцию. При гриппе масочный режим очень важен. Рекомендую родителям не водить детей в торговые центры и места массового скопления людей, поберегитесь», — пояснил он (цитата по ИА «Секунда»).

Как в макрорегионе началась вакцинация от гриппа на фоне вакцинации от коронавируса — читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Прививки пошли по рукам».

Александр Прытков

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