Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Прокуратура просит изъять имущество экс-полковника Захарченко на 50 млн рублей

Прокуратура Москвы попросила суд изъять в доход государства имущество экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко. Речь идет об имуществе на 50 млн руб. Исковое заявление находится на рассмотрении в Никулинском районном суде Москвы.

Дмитрий Захарченко

Дмитрий Захарченко

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Дмитрий Захарченко

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«На незаконные доходы им (Захарченко.— "Ъ"), его отцом, сестрой, бывшей супругой и доверенным лицом приобретены 2 квартиры и 2 машино-места в доме на проспекте Вернадского в Москве, многочисленные ювелирные изделия и дорогостоящие наручные часы»,— сообщает ведомство. По этим же основаниям прокуратура Москвы заявила исковые требования об обращении в доход государства денежных средств указанных лиц на сумму свыше 50 млн руб.

«Прокуроры установили, что в отношении указанного имущества не представлены сведения, подтверждающие его приобретение на законные доходы»,— пояснило ведомство.

Пресненский райсуд 17 мая приговорил ранее осужденного Дмитрия Захарченко к 16 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 млн руб. по делу о получении взяток. По данным ГСУ СКР, в 2007–2016 годах полковник Захарченко получил взятку в размере 1,4 млрд руб. через посредников-юристов от группы предпринимателей. Еще одну взятку, установил суд, полицейский получил в виде оплаты проживания в сочинских гостиницах на общую сумму почти в 900 тыс. руб.

Свою вину Дмитрий Захарченко, у которого ранее были конфискованы активы почти на 9 млрд руб., категорически отрицает.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Дмитрий Захарченко заслушает суд».

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...