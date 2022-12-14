Прокуратура просит изъять имущество экс-полковника Захарченко на 50 млн рублей

Прокуратура Москвы попросила суд изъять в доход государства имущество экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко. Речь идет об имуществе на 50 млн руб. Исковое заявление находится на рассмотрении в Никулинском районном суде Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Захарченко

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Дмитрий Захарченко

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«На незаконные доходы им (Захарченко.— "Ъ"), его отцом, сестрой, бывшей супругой и доверенным лицом приобретены 2 квартиры и 2 машино-места в доме на проспекте Вернадского в Москве, многочисленные ювелирные изделия и дорогостоящие наручные часы»,— сообщает ведомство. По этим же основаниям прокуратура Москвы заявила исковые требования об обращении в доход государства денежных средств указанных лиц на сумму свыше 50 млн руб.

«Прокуроры установили, что в отношении указанного имущества не представлены сведения, подтверждающие его приобретение на законные доходы»,— пояснило ведомство.

Пресненский райсуд 17 мая приговорил ранее осужденного Дмитрия Захарченко к 16 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 млн руб. по делу о получении взяток. По данным ГСУ СКР, в 2007–2016 годах полковник Захарченко получил взятку в размере 1,4 млрд руб. через посредников-юристов от группы предпринимателей. Еще одну взятку, установил суд, полицейский получил в виде оплаты проживания в сочинских гостиницах на общую сумму почти в 900 тыс. руб.

Свою вину Дмитрий Захарченко, у которого ранее были конфискованы активы почти на 9 млрд руб., категорически отрицает.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Дмитрий Захарченко заслушает суд».

Мария Федотова