Промышленное производство в еврозоне снизилось на 2% в октябре

Промышленное производство в еврозоне в октябре снизилось на 2% в сравнении с сентябрем. Такие данные сегодня, 14 декабря, опубликовало Европейское статистическое агентство (Eurostat). Снижение в ЕС составило 1,9%. При этом в сравнении с октябрем 2021-го промышленное производство выросло — на 3,4% и 3,7% соответственно.

В сентябре показатели и в еврозоне, и в ЕС росли. Снижение в еврозоне в октябре оказалось более существенным, чем прогнозировали аналитики, опрошенные Reuters,— они ожидали сокращения производства на 1,5%. Снижение прежде всего связано с тем, что некоторые компании сокращают или приостанавливают производство из-за роста цен на энергоносители.

Промышленное производство в октябре во Франции сократилось на 2,6%, в Италии — на 1%, в Германии — на 0,9%, в Испании — на 0,4%. При этом в некоторых странах производство выросло, в том числе в Литве (на 1,1%), Греции (на 0,5%) и Австрии (на 0,2%).

Яна Рождественская