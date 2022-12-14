Глава Energie AG: 50% газа Австрия импортирует из России

Глава австрийского энергетического концерна Energie AG Вернер Штайнекер заявил, что газ из России поступает в страну «обходными путями». Доля газа из РФ в импорте Австрии составляет 50%, сообщил господин Штайнекер.

«Хотя зависимость от российского газа уменьшилась, но не с 80% до 20%, как хотят убедить нас некоторые федеральные политики... Скорее до 40–50%»,— сказал глава концерна в интервью ONachrichten (цитата по «РИА Новости»).

О сокращении импорта российского газа с 80% до 20% вчера, 13 декабря, сообщил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Господин Штайнекер также заявил в интервью, что поступающий в Европу газ из РФ не называют российским, он поставляется в ЕС «обходными путями».

По данным немецкой газеты Handelsblatt, поставки российского сжиженного природного газа в Европу достигли рекордных значений и по сравнению с 2021 годом выросли на 21%. Российский СПГ занимает примерно 13% всего европейского импорта, и эта цифра продолжает расти, сообщает издание.

Подробнее о том, почему Европа наращивает импорт российского СПГ — в материале «Ъ FM» «СПГ экспортируется рекордно».

Эрдни Кагалтынов