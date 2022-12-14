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Коммерсантъ FM
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Москалькова заявила о ежедневных жалобах на мобилизацию

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что ей продолжают поступать жалобы по вопросам мобилизации, несмотря на завершение мероприятий, связанных с ней. По ее словам, ежедневно в аппарат омбудсмена поступает около 70 «ужасных и надрывных обращений» по военным вопросам.

Татьяна Москалькова

Татьяна Москалькова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Татьяна Москалькова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Мы сегодня по вопросам мобилизации, несмотря на то что она уже завершена, по крайней мере де-факто, получаем много обращений... и, конечно, это очень тяжелая тема»,— сказала госпожа Москалькова на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей (цитата по «Интерфаксу»).

При этом омбудсмен отметила, что в аппарате понимают государственную задачу и задачу поддержки «конкретной личности», поэтому стараются сделать все возможное для выполнения закона по проведению мобилизации.

В этой связи госпожа Москалькова предложила провести ревизию всех законов, которые принимались для поддержки семей участников военной операции на Украине.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил, что мероприятия в рамках частичной мобилизации закончены. Всего были призваны 318 тыс. человек, из которых 18 тыс.— добровольцы.

В конце сентября президент Владимир Путин на встрече с членами Совета безопасности России обратил внимание, что в рамках частичной мобилизации оказались призваны граждане, которым полагается отсрочка. Среди прочего он отметил многодетных отцов, людей с хроническими заболеваниями или вышедших из призывного возраста. Многие мобилизованные неоднократно жаловались на плохое снабжение. Президент поручил исправить эти ошибки.

О том, как власти решали вопросы, связанные с мобилизацией,— в материале «Ъ» «Поправки от "бестолковщины"».

Милена Костерева

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