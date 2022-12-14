Девелоперы ищут варианты

В случае завершения программы льготной ипотеки бизнес разрабатывает собственные варианты поддержки клиентов

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Отказ от господдержки

В октябре Минфин заявил, что не планирует продлевать программу льготной ипотеки после 31 декабря 2022 года. За два года господдержка помогал россиянами приобрести более 500 тыс. объектов. Во многом благодаря этой мере в 2022 году в Краснодарском крае произошел существенный рост продаж недвижимости. Так в сентябре количество выданных кредитов на 88% превысило показатели сентября прошлого года, при этом средневзвешенная ставка на первичном рынке снизилась более, чем на 4 п.п. В том, что рынок ожил после кризисного марта большая заслуга господдержки ипотеки. Именно поэтому Минстрой РФ неоднократно высказывался о необходимости продления программы. Однако, в проект бюджета на следующий год средства на ее дальнейшую реализацию заложены не были.

Реакция бизнеса

Многие застройщики настороженно отнеслись к такой позиции Минфина. Для бизнеса это потеря действенного инструмента продаж.

«Конечно, завершение программы господдержки — тревожная новость не только для бизнеса, но и для жителей страны, которые планируют покупать жилье. Мы видим реальную пользу от субсидирования ставки, она реально помогает снижать финансовую нагрузку на людей, - рассказала руководитель отдела продаж ООО «Юг-Инжиниринг» Эльвира Гудзь.

По ее словам, несубсидированная ставка сегодня составляет 10-11% годовых, с учетом тенденции к росту сроков ипотечных договоров такие условия существенно повысят ежемесячные платежи. «Понимая это, мы стараемся сделать все, чтобы как можно больше наших клиентов успело оформить ипотеку по льготной ставке, для этого мы даем дополнительные скидки и предлагаем выгодные цены на уже готовые квартиры», - рассказала Эльвира Гудзь.

Новые варианты

Чтобы сохранить спрос на жилье многие застройщики к предложениям о субсидированной околонулевой ставке добавили вариант траншевой ипотеки, однако, оба эти варианта не всегда выгодны покупателю.

«Чтобы сделать покупку жилья в домах «Юг-Инжиниринг» доступнее, мы стараемся разрабатывать собственные программы поддержки клиентов. Мы заключаем договоры с надежными банками, предлагаем с их помощью особые условия, даем скидки для тех, кто хочет успеть купить жилье до конце года. Кроме того, в 2023 году продолжит работу семейная ипотека, которая традиционно пользуется популярностью среди наших клиентов, желающих жить в самом центре города и проводить больше времени с детьми. Мы со своей стороны будем делать все возможное, чтобы сделать жилье в наших комплексах наиболее доступным для всех категорий клиентов. Сегодня наша компания готовится к запуску нового проекта «Аксиома», который предложит современное и качественное жилье в бюджетном сегменте. В комплексе будут представлены различные площади и планировки, что позволит каждому, кто нуждается в новом жилье, найти подходящий и доступный вариант», - добавила Эльвира Гудзь.

Застройщик ООО «ЮГ-ИНЖИНИРИНГ» с проектной декларацией можно ознакомиться на сайте. Ипотеку предоставляет: ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), ПАО Совкомбанк и др.

юг-инжиниринг.рф