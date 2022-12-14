Зоозащитники подали иск к Бразильской футбольной конфедерации из-за скандала с котом

Группа неправительственных организаций (НПО) вместе с Национальным форумом защиты животных Бразилии подала иск на 1 млн реалов ($200 тыс.) к Бразильской футбольной конфедерации (CFB). Поводом для иска стал скандал с котом. Об этом сообщает журнал El Grafico.

На пресс-конференции накануне матча 1/4 финала чемпионата мира между Бразилией и Хорватией на стол запрыгнул кот. Пресс-атташе сборной Бразилии взял животное за шкирку и скинул его на пол. Инцидент вызвал бурную реакцию в соцсетях, многие пользователи критиковали пресс-атташе за жестокое обращение с котом.

Зоозащитники потребовали от CFB провести обучение сотрудников на предмет ухода за животными и охраны окружающей среды, а также публичных извинений. Список НПО, присоединившихся к иску, не приводится.

Олеся Павленко