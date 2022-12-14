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Жителя Удмуртии осудили в Брянске за попытку участия в боевых действиях против России

14 декабря в Брянском областном суде вынесли приговор жителю Удмуртии. Мужчину 1993 года рождения признали виновным в покушении на участие в незаконном вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам России (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 208 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Брянского областного суда.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Установлено, что безработный житель Воткинска был приверженцем нацистской идеологии и активным противником внутренней и внешней политики России. Мужчина, вступив в переписку с вербовщиком незаконного формирования, попытался выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях. Молодого человека задержали при попытке попасть на Украину в обход пункта пропуска.

Свою вину мужчина признал. Суд приговорил жителя Удмуртии к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также назначил ограничение свободы сроком на один год. Суд учел смягчающие обстоятельства, включая состояние здоровья.

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