Девелопер Sminex купил «Интеко» за 38 млрд рублей

Девелоперская компания Sminex Алексея Тулупова приобрела бизнес застройщика «Интеко». Сумма сделки составила 38 млрд руб. Об этом сообщили в банке «Траст», которому принадлежала «Интеко».

Сделка стала крупнейшей в сегменте слияний и поглощений на рынке девелопмента с 2015 года. В рамках сделки были проданы активы «Интеко» в Москве и Ростове-на-Дону. В столичные активы входят семь жилых проектов площадью 1,4 млн кв. м. на стадии проектирования и строительства.

По данным Единой информационной системы жилищного строительства, «Интеко» занимает 38-е место в рейтинге крупнейших российских девелоперов. Выручка «Интеко» за 2021 год составила 60,4 млрд руб., EBITDA — 21,7 млрд руб. По данным Росреестра, «Интеко» входит в десятку лидеров в старых границах Москвы по выручке за одиннадцать месяцев 2022 года. «Траст» управлял «Интеко» с 2018 года.

Девелопер Sminex был основан бывшим совладельцем компании «Росбилдинг» Алексеем Тулуповым. По информации на сайте Sminex, общий портфель компании составляет 1,1 млн кв. м. Sminex претендовала на приобретение активов «Интеко» еще в 2021 году. Аукцион с начальной стоимостью 37,4 млрд руб. должен был состояться 16 ноября 2021 года. Однако торги отменили из-за судебных разбирательств. Суд Никосии (Кипр) по иску компании Morden Finance Ltd, ранее владевшей 5% акций застройщика, запретил «Трасту» проводить аукцион.

Анастасия Ларина