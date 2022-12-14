На Урале охотник застрелил друга, приняв его за лося

В Свердловской области 67-летний пенсионер застрелил товарища во время охоты. Об этом рассказали в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, днем 10 декабря мужчина отправился на охоту с другом, выстрелил в сторону леса, подумав, что увидел лося, и попал в товарища. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался. В отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности».

Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что выстрел был произведен из карабина СКС калибра 7,62 миллиметра в 30 километрах от поселка Усть-Югуш.

Ранее в Тюменской области во время охоты мужчина случайно застрелил своего восьмилетнего сына. Мальчик получил огнестрельное ранение головы и скончался на месте.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Катерина Якушева