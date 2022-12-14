На «Роза Хутор» высадили более 17 тысяч саженцев черной ольхи

Таким способом на курорте предупреждают эрозию почв и оползни в горах Сочи

Для этих целей на курорте «Роза Хутор» было высажено более 17000 саженцев ольхи черной. Посадки начались еще осенью и продолжались более месяца, их площадь превысила три гектара.

«Высадка проводилась в непосредственной близости от инфраструктуры курорта «Роза Хутор» на территории полосы отвода лесохозяйственной дороги «Мзымта» вдоль одноименной реки, там, где отсутствует растительность и почва подвержена смывам. Эрозия почвы характерна для нашего региона, среди причин – большой угол наклона гор и огромное количество осадков, из-за которых вода подмывает землю», - рассказал руководитель экологической службы курорта «Роза Хутор» Денис Рыльцев.

Сеянцы ольхи черной для укрепления склонов были выбраны не случайно. Подобные посадки на курорте «Роза Хутор» проходят уже третий год. В разное время было высажено почти 11 тысяч разных растений – ивы, ежевики, граба и других. Но именно ольха черная показала максимальную степень приживаемости.

«Ольха черная – это аборигенный вид растений, она замечательно растет в тяжелых суглинистых почвах которые характерны для значительных площадей Сочинского Причерноморья. По нашим наблюдениям приживаемость ольхи черной составляет практически 90 процентов. Деревья активно растут в течение 70-ти лет, могут достигать 25 метров в высоту и более 70-ти сантиметров в диаметре ствола. Они не только укрепляют склоны благодаря корневой системе, но и делают их эстетически привлекательными», - пояснил Денис Рыльцев.

Саженцы ольхи черной для посадок на курорте «Роза Хутор» были закуплены в специализированном питомнике. Продолжая подбирать видовой состав для сохранения биоразнообразия специалисты экологической службы комплекса также высадили 200 корней кавказского граба, приживаемость которого оценят предстоящей весной. Посадки деревьев для предупреждения эрозии почв и оползней в горах планируется продолжить и в следующем году.

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