В новый год без долгов и пеней

АО «НЭСК» предлагает своим клиентам оплатить долги за электроэнергию без штрафных санкций

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Энергокомпания запустила акцию «В Новый год без долгов!». При погашении задолженности и полной оплате потребления декабря в период акции с 1 по 31 декабря 2022 года должникам будут списаны пени, начисленные до начала акции. Условия акции не распространяются на граждан, начисленные пени у которых взысканы в судебном порядке. Итоги акции будут подведены 01 февраля 2023 года.

Оплатить долги можно любым привычным для абонентов способом. Это можно сделать быстро и без комиссии на сайте компании в Личном кабинете, мобильном приложении НЭСК или посредством сервиса «Оплатить счет». При этом клиенты могут принять участие в акции «Кешбэк». При оплате картой «Мир» электроэнергии через Личный кабинет и мобильное приложение НЭСК начисляется кешбэк 1% от суммы платежа. Чтобы принять участие в акции, необходимо зарегистрировать карту «Мир» в программе лояльности для держателей карт «Мир». На сайте www.nesk.ru можно узнать подробную информацию об акции.

Информацию об организаторе акции, месте и сроках ее проведения можно узнать на сайте.

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АО "НЭСК"