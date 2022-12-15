Все большее количество жителей России страдает от различных хронических заболеваний, при которых главным способом сохранить здоровье является приверженность здоровому образу жизни. Гендиректор VPLAB Юрий Клюшенков рассказывает о том, почему потенциал применения биологически активных добавок (БАД) в РФ использован не до конца, какие группы потребителей существуют на российском рынке и как государство могло бы поддержать производителей пищевых добавок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гендиректор VPLAB Юрий Клюшенков

Гендиректор VPLAB Юрий Клюшенков



— Вы являетесь одним из лидеров рынка БАД и спортивного питания в РФ. Расскажите, какую динамику спроса на эту продукцию вы видите? Есть ли у рынка потенциал для роста в нынешних условиях?

— Российский рынок БАД сейчас, безусловно, стремительно развивается. Пандемия коронавируса, которая началась в 2020 году, показала, что укреплять свое здоровье нужно постоянно, потому что в любой момент может возникнуть угроза новых, неизвестных заболеваний. Прием БАД — один из способов усилить защитные силы организма человека.

Необходимо понимать, что в России проживает большое число людей с хроническими заболеваниями, чье здоровье требует особого внимания. Так, у нас в стране достаточно широко распространены болезни сердца и сосудов, особенно среди мужчин трудоспособного возраста. Есть много пациентов с диабетом, особенно среди детей, и их число продолжает расти год от года.

Сейчас наибольшим спросом со стороны россиян среди всех видов БАД пользуются витамины. Однако большинство людей принимает их без предварительного медицинского обследования, которое позволило бы точно установить, какие именно витамины и минералы им необходимы. В то же время принимать БАД без консультации с врачом и сдачи анализов бессмысленно, а в ряде случаев даже вредно.

— Если речь идет все-таки о тех, кто потребляет БАД осмысленно, то можете ли вы выделить какие-то основные группы и их предпочтения?

— По статистике потребления наши покупатели делятся на три основные группы. Первая — это те, кто хочет сохранить свою молодость и красоту, среди них большинство — женщины. Их, соответственно, интересуют те продукты, которые оказывают влияние на кожу, волосы, ногти, например коллаген. Вторая группа — в основном мужчины, которые хотят быть успешными в своей профессиональной и личной жизни и для этого заботятся о своем здоровье. В их числе и те, кто начал заниматься спортом после 30 лет, что требует особой подготовки организма. Резко начинать спортивные нагрузки в таком возрасте нельзя — это небезопасно. Необходимо для начала подготовить свой организм, в том числе с помощью поддержания необходимого баланса витаминов и минералов. Третья группа — это люди в возрасте старше 40 лет, которые достаточно хорошо знают свой организм и стремятся повысить его работоспособность. Их интересуют индивидуально подобранные БАД и различные добавки, они готовы пробовать различные варианты и в целом достаточно глубоко погружены в тему поддержания собственного здоровья.

— А вы сами употребляете БАД? К какой группе потребителей вы относитесь?

— Как бизнесмен с многолетним стажем, я хорошо понимаю, что единственный способ делать успешный бизнес — это быть влюбленным в продукт, который ты продвигаешь. Я много лет занимаюсь различными видами спорта, в том числе спортивным ножевым боем, принимал участие во многих соревнованиях, и употребление БАД и в целом спортивного питания — неотъемлемая часть моей жизни. Помимо спортивных достижений мне также важно сохранить свое здоровье, а также быть работоспособным. Сразу оговорюсь, что только употребление пищевых добавок не поможет достичь этих целей. Необходимо поддерживать определенный образ жизни, где присутствует достаточное количество времени для сна, правильное питание, ограничено влияние стресса. Только тогда результат от приема БАД будет максимальным.

— Для многих россиян прием БАД до сих пор ассоциируется с гомеопатией и народной медициной. Можно ли говорить о том, что БАД обладают доказанной эффективностью?

— Большинство мировых брендов БАД уже много лет назад доказали свою эффективность на рынке пищевых добавок США. Именно там БАД были впервые разрешены законом, именно там накоплен огромный практический опыт их использования, и наконец, США — это крупнейший рынок биологически активных добавок, превосходящий по объему реализации российский более чем в десять раз. Оценка эффективности БАД в США — обычная оценка фармакологической эффективности в соответствии с фазами 1, 2 и клинических исследований. В медицинской практике клинические исследования проводятся в несколько фаз, каждая из которых предназначена для получения ответа на определенный вопрос о тех или иных свойствах исследуемого препарата (метода терапии). Исследованием клинической эффективности БАД в Соединенных Штатах занимаются в основном государственные структуры, в частности Национальные институты здоровья. При них существует Национальный центр комплементарной и альтернативной медицины и Управление по БАД.

— Где вы рекомендуете приобретать БАД и витамины?

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— Купить в настоящее время БАД и витамины помимо аптек можно на маркетплейсах, в гипермаркетах, в специализированных спортивных магазинах и прочих каналах сбыта. Но для людей, которые впервые знакомятся с БАД, я все-таки советовал бы обратиться в аптеки. Грамотный специалист-фармацевт поможет выбрать наиболее подходящие витамины и БАД для решения конкретной проблемы покупателя. Например, широко представлена линейка БАД и витаминов в аптеках «36,6» и «Горздрав», а также в сети аптек «Вита».

— Как вы считаете, необходимо как-то дополнительно регулировать индустрию БАД в РФ?

— Эта сфера производства в РФ остается недостаточно развитой, несмотря на то что потребление БАД россиянами растет. Российским производителям не хватает ресурсной базы, многие компоненты приходится ввозить из-за рубежа. Возможно, правительство могло бы предусмотреть комплекс мер поддержки для производителей в этой отрасли, чтобы они имели больше возможностей для наращивания мощностей производства и создания новых продуктов для российского рынка. Также необходимо подумать о том, чтобы спрос на БАД был поддержан со стороны государства, особенно чтобы поддержать их употребление наиболее уязвимыми группами населения, такими как инвалиды. Ведь их доля в РФ достигает 20% населения и многие из заболеваний, от которых они страдают, можно предотвратить или замедлить в развитии с помощью приема БАД.

— Каким образом государственные ведомства могли бы способствовать популяризации БАД?

— Я думаю, что БАД могли бы стать частью официальных рекомендаций Минздрава по ряду заболеваний в тех случаях, когда эффект от их приема не вызывает сомнений. В первую очередь это сердечно-сосудистые заболевания, диабет, ожирение. Таким пациентам необходимо постоянно контролировать состояние своего здоровья, поскольку эти заболевания являются хроническими и именно образ жизни оказывает на их развитие наибольшее влияние. Если россияне с такими диагнозами смогут лучше их контролировать, то и совокупное здоровье нации нашей страны будет лучше, без чего не может быть успешного развития России.

Интервью взяла Анастасия Мануйлова