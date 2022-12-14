«Ведомости»: Минфин предложил объединить ОМС и ДМС

Минфин предложил объединить системы обязательного (ОМС) и добровольного (ДМС) страхования. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на презентацию ведомства. Представители министерства и Всероссийского союза страховщиков (ВСС) подтвердили, что эта идея рассматривается.

Как пояснили в ВСС, власти считают логичным «дополнение обязательной системы добровольной». Минфин планирует, что администрированием общей системы будут заниматься страховщики, но только те, которые используют максимально клиентоориентированный подход и обеспечивают контроль за качеством медицинских услуг, сказал представитель союза.

По словам собеседника «Ведомостей» на страховом рынке, предполагается, что гражданин сможет оплачивать платные услуги в поликлиниках с помощью полиса ДМС. Другие детали того, как будет функционировать объединенная система, не приводятся. Минздрав сообщил, что пока не получал соответствующих предложений.

Осенью страховые компании пожаловались на рост убыточности ДМС. По сравнению с 2021 годом средний чек и частота обращений россиян в платные клиники выросли на 10-15%. На этом фоне пропорционально растут и убытки страховщиков, продавших полисы в начале 2022 года.

Подробности — в материале «Ъ FM» «ДМС присмотрится к тарифам».

Лаура Кеффер