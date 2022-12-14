9 декабря состоялось первое собрание клуба инвесторов AVA Group

9 декабря AVA Group провел первое собрание клуба инвесторов в деловом центре «Аквариум»

На мероприятии прошла презентация инвестиционных лотов на I квартал 2023 года, выступление от Сбербанка о проектном финансировании проектов.

Руководитель инвестиционного направления Евгений Шутько презентовал проекты перспективных лотов, старт которых будет открыт в первом квартале 2023 г. В анализе инвестиционной привлекательности были представлены лоты коммерческой недвижимости в формате коттеджных поселков, туристической и торговой недвижимости в развитых районах города и края.

Представители Сбербанка поделились тонкостями проектного финансирования, новыми инструментами и изменениями в льготных программах. Главный клиентский менеджер ПАО «Сбербанк» Краснодарского отделения №8619 Едигар Гаспарян отметил, что направление проектного финансирования ждет рост в ближайшем будущем.

В кулуарах встречи участники обсуждали рыночные условия и изменения в политике Центробанка. Были получены предварительные договоренности по сделкам.

Следующее собрание клуба инвесторов AVA намечено на 19 января. Ключевыми темами встречи станет развитие рынка первичной недвижимости и системы «умный дом». Особое внимание участники уделят обсуждению актуальных изменений в законодательстве, кредитной политике и льготах в 2023 году.

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