Кличко сообщили о взрывах в Киеве

Воздушная тревога объявлена в Винницкой, Житомирской и Киевской областях Украины, сообщает «Страна.ua». Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил, что работает система ПВО. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Шевченковском районе города. Информации о пострадавших не поступало.

Россия усилила обстрелы украинской территории в ноябре. 15 ноября был нанесен массированный удар по украинской инфраструктуре. Президент страны Владимир Зеленский говорил, что из-за разрушений Украине потребуется дополнительно около 2 млрд куб. м газа зимой.

О поддержке Киева странами Запада — в материале «Ъ» «Украине запасли энергии на зиму».

Лаура Кеффер