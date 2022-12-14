Байден подписал закон о защите однополых браков

Закон, согласно которому статус однополых и межрасовых браков станет закреплен на федеральном уровне, подписал президент США Джо Байден. Церемония подписания документа прошла на южной лужайке Белого дома,

Господин Байден также выступил с речью, посвященной правам заключающих брак американцев. «На протяжении большей части истории нашей страны мы отказывали межрасовым и однополым парам в защите… Этот закон гарантирует признание межрасовых и однополых браков в каждом штате страны»,— заявил президент (запись церемонии доступна на YouTube-канале CBS News).

Закон «Об уважении брака» 29 ноября был одобрен Сенатом, 8 декабря — Палатой представителей. Он обеспечивает признание законными однополых и межрасовых браков на федеральном уровне — теперь любой американский штат обязан юридически признавать подобные отношения даже в том случае, если в самом штате однополые браки запрещены. При этом документ не повлияет на легализацию однополых браков в отдельных штатах из-за приоритета внутреннего законодательства над федеральным.

Андрей Сапожников