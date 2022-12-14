Мобилизованным расширяют права

Власти Татарстана намерены закрепить на законодательном уровне право мобилизованных и добровольцев, участвующих в специальной военной операции (СВО) на Украине, на бесплатную юридическую помощь. С такой инициативой в парламент республики обратилась региональный омбудсмен Сария Сабурская, которая получала большое количество жалоб от мобилизованных. Согласно документу, на безвозмездные консультации смогут также рассчитывать члены семей военнослужащих. Их интересы в судах будут представлять адвокаты республики. Мобилизованные и сейчас имеют возможность обратиться к юристам за помощью в пунктах сбора. По мнению эксперта, закон исключит риск необоснованного отказа в получении этой услуги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ

Проект изменений в закон «Об оказании бесплатной юридической помощи гражданам в Республике Татарстан» внесла в Госсовет уполномоченный по правам человека в регионе Сария Сабурская. Она предложила распространить действия закона на граждан, призванных по мобилизации в ВС РФ, на время прохождения ими военной службы, а также на тех, кто заключил контракт о пребывании в добровольческом формировании (при условии их участия в СВО на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей).

Кроме того, согласно законопроекту, на бесплатную юридическую помощь смогут рассчитывать семьи мобилизованных и добровольцев, а именно их родители (или усыновители), супруги, несовершеннолетние дети, а также дети старше 18 лет, если они стали инвалидами, дети до 23 лет, обучающиеся на очной форме, иждивенцы.

«Данные категории граждан будут иметь право на получение бесплатной юридической помощи в виде правового консультирования в устной и письменной форме, составления для них заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера»,— говорится в пояснительной записке к законопроекту. Кроме того, юристы будут бесплатно представлять интересы военнослужащих и членов их семей в судах, а также в государственных и муниципальных органах.

По мнению госпожи Сабурской, принятие проекта закона «расширит перечень мер социальной поддержки, предоставляемых участникам СВО и членам их семей в Республике Татарстан», а также «предоставит им возможность получения высококвалифицированной профессиональной юридической помощи на безвозмездной основе».

Омбудсмен Татарстана указала, что аналогичные законы уже приняты в Чувашии, Самарской, Ульяновской, Рязанской и Волгоградской областях, других субъектах РФ.

Закон о бесплатной юридической помощи действует в Татарстане с 2012 года. По нему на безвозмездные услуги могут претендовать малоимущие (среднедушевой доход должен быть ниже прожиточного минимума), инвалиды первой и второй групп, ветераны Великой Отечественной войны, герои РФ и Советского Союза, герои Труда. Также бесплатная помощь оказывается детям-инвалидам и детям-сиротам, пожилым, проживающим в домах престарелых, недееспособным, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, жертвам политических репрессий. Согласно закону, помощь таким людям могут оказывать все органы государственной и местной власти. Кроме того, такие граждане могут пользоваться услугами адвокатов. Расходы компенсирует республика.

По данным министерства юстиции Татарстана, в 2021 году бесплатную юридическую помощь от государства получили 213 жителей республики, в основном малоимущие и инвалиды. Вопросы касались преимущественно предоставления мер социальной поддержки. В большинстве это были устные консультации. Только в двух случаях были даны разъяснения в письменном виде, а в трех — оказана помощь в составлении заявлений. Адвокатская палата Татарстана помогла 50 жителям. В общей сложности юристы привлекались в 343 случаях, в том числе в 10 — для предоставления интересов граждан в судах.

Отметим, что власти Татарстана уже оказывают юридическую помощь мобилизованным. Так, в конце сентябре после объявления частичной мобилизации в РФ министерство юстиции Татарстана организовало «мобильную информационно-консультационную группу» для работы в пунктах сбора под Казанью. В ее состав вошли представители самого министерства, нотариальной и адвокатских палат, а также службы судебных приставов. Они проводят «бесплатные правовые консультации для оперативного решения и разъяснения вопросов, касающихся порядка проведения частичной мобилизации граждан». В министерстве отмечали, что только в первые дни мобилизации за консультациями обратились более 150 человек.

По данным государственного юридического бюро Татарстана, в ноябре юридическую помощь получили более 300 мобилизованных. В том числе юристы помогали призывникам восстановить утерянные документы, добивались выплаты задержанной заработной платы, консультировали по вопросам, связанным с кредитными каникулами, регистрацией брака, медицинскими обследованиями, социальными выплатами. А одному из военнослужащих из Елабуги после обращения за помощью местные власти сделали ремонт крыши дома. Также были жалобы на незаконную мобилизацию. В частности, было отменено незаконное решение о мобилизации студента из Набережных Челнов.

Немало жалоб от мобилизованных и членов их семей получала и сама Сария Сабурская. Она сообщала „Ъ“, что к середине октября ей поступило 350 обращений от мобилизованных, военнообязанных и их родственников. Еще более 500 обращений они направили через портал Госуслуг и «Народный контроль». В основном мобилизованные выражали несогласие с призывом, а также жаловались на свое здоровье, заявляли, что не могут оставить свои семьи, несовершеннолетних детей, престарелых родителей.

«В принципе, это верно. Надо им оказывать помощь, чтобы они могли решить все свои вопросы. Хотя в Конституции сказано, что все граждане обладают правом на бесплатную юридическую помощь»,— говорит бывший министр юстиции Татарстана, адвокат Мидхат Курманов. При этом он считает необходимым, чтобы «юридическая помощь оказывалась до конца», а не ограничивалась консультациями: «Не так просто, чтобы юрист наговорил и на этом все закончилось». Господин Курманов подтвердил, что мобилизованные, в случае принятия закона, смогут обращаться к адвокатам. «Министерство юстиции будет оплачивать услуги этих адвокатов»,— объясняет бывший министр. Мидхат Курманов отмечает, что мобилизованные смогут обращаться к юристу «по всем нерешенным проблемам»: кредиты в банках, оформление наследства. Он считает, что принятие законопроекта не окажет большую нагрузку на юристов республики.

«Я не думаю, что перечень вопросов, с которыми могут обратиться мобилизованные и члены их семей, будет существенно отличаться от тех вопросов, которые на протяжении последних месяцев задаются уполномоченным должностным лицам и чиновникам различного уровня. Скорее всего, это будут вопросы, связанные с материальным и денежным обеспечением, возможными злоупотреблениями при осуществлении мобилизации»,— добавляет партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. По его словам, «подобные законопроекты нужны именно для того, чтобы закрепить гарантии конкретной категории граждан на получение конкретной услуги». «Это должно как минимум исключить или снизить риски необоснованного отказа в ее предоставлении»,— полагает он.

Кирилл Антонов