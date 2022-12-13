Махачкала и Дербент решили обойтись без новогодних фейерверков

Мэрии Махачкалы, столицы Дагестана, и Дербента, одного из главных туристических центров республики, решили обойтись в нынешнем году без новогодних фейерверков.

Основной акцент во время новогодних праздников в Махачкале будет сделан на семьях и детях участников специальной военной операции, сообщил и. о. мэра города Ризван Газимагомедов в своем Telegram-канале. Для них управлением культуры подготовлена отдельная программа.

Новогодние елки будут установлены на главной площади и еще в нескольких местах, написал он, рассматривается возможность проведения новогодних ярмарок с пунктами сбора помощи семьям участников СВО.

«От праздничных фейерверков мы в этом году отказались,— сообщил градоначальник.— Но традиционный объезд города Дедом Морозом и Снегурочкой на новогодней карете состоится. Они будут поздравлять детей с наступающим праздником».

В Дербенте будет установлено пять новогодних елок, сообщил мэр города Рустамбек Пирмагомедов. Главная елка будет по традиции установлена на площади Свободы перед зданием мэрии, еще четыре появятся в парке имени Низами Гянджеви, переулке Казем-Бека, в парке Революционной славы и на Набережной. Улицы города будут украшены гирляндами и световыми фигурами.

«Широких новогодних гуляний и салютов в этом году не будет,— уточнил мэр.— Основные праздничные мероприятия пройдут для детей».

Юлия Рыбина, Махачкала