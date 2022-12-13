ООПТом дороже

По решению суда с участков по ул. Новогайвинской, 118 в Перми сняли обеспечительные меры. Теперь их владелец — компания «Панорама» бывшего депутата заксобрания Александра Флегинского — может возобновить продажу и жилую застройку своих участков. Краевое минприроды планирует присвоить этой земле статус особо охраняемой природной территории (ООПТ), ведомство в судебном порядке хочет запретить там жилищное строительство. Кроме того, в процесс вступила региональная прокуратура, свою позицию ведомство в суде пока не представило. По словам юристов, чтобы запретить новым собственникам участков на ул. Новогайвинской вести на них деятельность, краевому минприроды придется привлечь их к этому делу или обратиться к ним с аналогичным иском.



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Арбитражный суд Пермского края вынес решение о снятии обеспечительных мер с участков компании «Панорама» по ул. Новогайвинской, 118. Организация теперь снова может продавать земли на месте бывшего полигона ВКИУ под жилищное строительство. Ранее по требованию краевого минприроды суд запретил компании раздел, продажу этих участков и регистрацию объектов недвижимости на них. «Панорама» намеревается застроить площадку малоэтажным жильем, а региональные власти выступают против этого и хотят присвоить ей статус особо охраняемой природной территории (ООПТ).

Обширной территорией по ул. Новогайвинской, 118 в Мотовилихинском районе Перми владеют несколько собственников. Земли площадью 89 га принадлежат ГК «Панорама», аффилированной бизнесмену и экс-депутату регионального заксобрания Александру Флегинскому. Компания собирается построить на бывшем полигоне малоэтажные дома, и предлагала администрации Перми заключить соглашение о комплексном развитии территории. Городские власти отказались менять зонирование площадки под жилую застройку. Здесь установили рекреационную зону Р-2, запрещающую строительство жилья. В 2021 году ГК «Панорама» через суд оспорила установление этой зоны.

Теперь краевое минприроды намерено включить эту территорию в границы ООПТ «Экологический парк „Новогайвинский“». Летом ведомство подало исковое заявление в суд к «Панораме» и «КМПроджект-Пермь» — еще одному владельцу земель на бывшем полигоне ВКИУ. Министерство потребовало от собственников запретить на участках строительство, обустройство дорог, инженерных сетей и рубку леса. В июле суд ввел обеспечительные меры в отношении земель «Панорамы» (35,84 га) и «КМПроджект-Пермь» (14,67 га). 22 ноября по ходатайству «Панорамы» суд снял обеспечение с ее участков. При этом в отношении территории «КМПроджект» ограничения остались действующими.

Кроме того, к делу в качестве третьего лица привлекли прокуратуру Пермского края. В минприроды сообщили, что позиция прокуратуры в суде еще не представлена.

«Минприроды сохраняет свою позицию: уникальные леса в Перми — это легкие города. Присвоение им статуса ООПТ, наложение ограничения на какое-либо строительство или производство позволят сохранить их для будущих поколений»,— подчеркнули в краевом министерстве. Там пока не определились, обжаловать ли решение о снятии обеспечения со спорных участков. По законодательству подать апелляционную жалобу в суд истец может до 24 декабря.

Представитель «Панорамы», юрист Алексей Богданов пояснил «Ъ-Прикамье», что теперь компания имеет право продавать свои участки. По версии представителя «Панорамы», краевая прокуратура поддерживает позицию ответчика. Господин Богданов также отметил, что общество ранее обращалось в надзорный орган с жалобой на создание ООПТ. В случае установления ООПТ «Панорама» будет оспаривать данный нормативно-правовой акт в суде, добавил Алексей Богданов.

Официальные комментарии прокуратуры о позиции ведомства «Ъ-Прикамье» пока не получены.

По словам опрошенных экспертов, снятие обеспечения с участков позволяет владельцам распоряжаться своими землями без ограничений. Однако если запрет введут снова, то договоры по участкам, заключенные после введения запрета, могут быть признаны недействительными, обратила внимание член ассоциации юристов России Мария Спиридонова. «Если исковые требования минприроды будут удовлетворены, то признание статуса земель ООПТ будет распространяться на всех, в том числе и на тех, кто уже приобрел земли, признанные ООПТ. В таком случае собственники участков не смогут осуществлять жилищное строительство. Они смогут потребовать возмещения ущерба от стороны по договору, в данном случае от продавца земель»,— пояснила госпожа Спиридонова.

По словам руководителя отдела юридического бюро «Падва и Эпштейн» Татьяны Манаковой, чтобы запретить новым собственникам участков вести на них деятельность, краевому минприроды придется привлечь их к этому делу или обратиться к ним с аналогичным иском. «При этом, как показывает анализ дела, само по себе удовлетворение исковых требований не будет связано с лишением собственников права собственности. Однако объем их полномочий будет существенно ограничен»,— говорит госпожа Манакова.

Евгения Ахмедова