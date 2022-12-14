Совет да премьер

Вчера на встрече премьер-министра Михаила Мишустина с членами экспертного совета при правительстве были подведены итоги первого года использования нового формата расширенного взаимодействия экспертов и чиновников. Проведенную ими работу даже удалось оценить количественно: из 1,5 тыс. экспертных инициатив 350 — поддержаны и уже реализуются. Сейчас Белый дом ждет от совета участия в прогнозировании новых рисков и подготовке мер реагирования на них. Сами эксперты, судя по словам координатора совета Ярослава Кузьминова, своей задачей видят разработку мер для «сохранения нормальности», устойчивости экономики и преодоления технологических разрывов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава правительства Михаил Мишустин ждет от экспертного совета «самого активного участия» в прогнозировании новых рисков для российской экономики

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Глава правительства Михаил Мишустин ждет от экспертного совета «самого активного участия» в прогнозировании новых рисков для российской экономики

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Встреча премьер-министра Михаила Мишустина с членами экспертного совета при правительстве фактически стала отчетным мероприятием о работе этой структуры за последний год. Совет как консультативный орган существует с 2012 года, его задача — экспертная поддержка при подготовке решений властей.

Год назад работа совета была переформатирована ради углубления взаимодействия, предыдущий формат был признан формальным в силу того, что эксперты в основном подключались к обсуждению уже принятых решений (см. “Ъ” от 23 декабря 2021 года). Для налаживания обратной связи в аппарате правительства было создано управление экспертизы и планирования, совет получил право в инициативном порядке проводить исследования и доступ к государственной автоматизированной системе «Управление».

Как пояснил вчера координатор совета и научный руководитель НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов, перед экспертами была поставлена задача сопровождения деятельности правительства прежде всего при реализации нацпроектов. В рамках этой работы за год было представлено около 1,5 тыс. инициатив (половина из них касалась «контрсанкционных» мер), из которых 350 — поддержаны и реализуются. Часть предложений, по словам координатора совета, была ориентирована на то, чтобы «сбалансировать возрастающую роль государства за счет дерегулирования и снятия барьеров в отдельных сегментах трудовых отношений, а также избыточных обязательных требований, блокирующих механизмы адаптации к меняющимся условиям».

Сейчас, как следовало из слов Михаила Мишустина, взаимодействие экспертов и чиновников дополнительно расширено за счет включения в состав совета заместителя главы Аналитического центра при правительстве Анастасии Пермяковой (занимается экспертным сопровождением реформ Белого дома). Также, видимо, в соответствии с новыми акцентами в работе правительства, совет пополнился отраслевыми представителями, в частности в него вошли гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский, советник при ректорате МГИМО и экс-глава Ростуризма Зарина Догузова, глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский.

Сейчас от экспертного совета, по словам Михаила Мишустина, ожидают «самого активного участия» в прогнозировании новых рисков на фоне «напряженной международной обстановки» и, соответственно, в превентивной проработке мер реагирования на них. Среди запросов Белого дома — разработка мер, которые должны предотвратить «потери интеллектуального и культурного капитала и поддержать тех, кто хочет развивать свои проекты». Директор Объединенного института ядерных исследований Григорий Трубников в ответ на это сказал, что для удержания научных кадров в стране нельзя допускать сокращения расходов на науку, и, как следовало, из его слов, ее финансирование необходимо нарастить, поскольку доходы российских ученых зачастую в три-шесть раз ниже, чем у зарубежных.

В целом в условиях санкций экспертный совет, по словам Ярослава Кузьминова, своей задачей видит разработку мер для «сохранения нормальности», поддержки устойчивого состояния экономики и преодоления технологических разрывов. Как добавил глава РСПП Александр Шохин, «мобилизационная адаптация экономики — это поиск балансов между интересами безопасности и нормальным функционированием, развитием экономики». И основой такого баланса, полагает он, может стать «технологический суверенитет, основанный на импортозамещении», в частности собственные разработки, обратный инжиниринг, производство аналогов, а также масштабные общегосударственные технологические проекты. Для реализации всего этого, отметил Александр Шохин, необходимо разработать подходы к оценке издержек и объемов поддержки. Бизнес, по его словам, «ждет запуска ряда новых решений», в частности льготных кредитов для организаций, реализующих проекты по производству приоритетной продукции, а также подготовку мер поддержки по всей цепочке — от инженерных школ и разработчиков проектной документации до производителей и экспортеров.

Евгения Крючкова