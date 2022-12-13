Путин: главное оружие России против лжи и дезинформации — знание, правда и любовь к России

Президент России Владимир Путин поздравил всероссийское общество «Знание» с 75-летием. Его обращение опубликовано на сайте Кремля. В своей речи господин Путин заявил, что главным оружием России «против дезинформации и лжи» станут «твердые знания, правда и любовь к России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

«Включая, конечно же, защиту правды о наших предках, об испытаниях прошлого, о наших героях, о каждом, кто сейчас сражается за Родину, выполняя высокий, священный патриотический долг. Мы никому не позволим их очернить и оболгать, а нашим главным оружием против дезинформации и лжи и впредь будут служить твердые знания, правда и любовь к России»,— сказал Владимир Путин.

Общество «Знание» было создано в 1947 году. После распада СССР общество реорганизовали, но оно быстро пришло в упадок. В 2021 году работу «Знания» перезапустили, его гендиректором стал Максим Древаль.