Рада Украины приняла закон «О медиа», который критиковали правозащитники и журналисты

Верховная рада Украины приняла во втором и окончательном чтении закон «О медиа». Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Ярослав Железняк. По его словам, за законопроект проголосовали 299 депутатов.

Закон предлагает запретить работу медиа, в структуре собственности которых есть граждане или резиденты России. Он также позволит Национальному совету по телевидению и радиовещанию приостанавливать работу СМИ, в том числе онлайн-изданий, без решения суда. Согласно закону, Нацсовет также сможет применять штрафы, отменять регистрацию СМИ или запрещать распространение материалов изданий.

При этом закон не включает обязательной регистрации для интернет-СМИ, сообщала ранее зампред комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук, ее слова приводит Telegram-канал издания «Страна.ua». Зарегистрированные интернет-СМИ, по словам госпожи Кравчук, получат «бонус» в виде запрета на внесудебную блокировку, а для незарегистрированных онлайн-медиа уменьшено время внесудебной блокировки до двух недель.

Законопроект был внесен в Верховную раду три года назад, над ним работали депутаты от партии «Слуга народа». Его критиковали журналисты и правозащитники: по их мнению, он изменит ситуацию со свободой слова на Украине.

Мария Федотова