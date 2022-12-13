Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Рада Украины приняла закон «О медиа», который критиковали правозащитники и журналисты

Верховная рада Украины приняла во втором и окончательном чтении закон «О медиа». Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Ярослав Железняк. По его словам, за законопроект проголосовали 299 депутатов.

Закон предлагает запретить работу медиа, в структуре собственности которых есть граждане или резиденты России. Он также позволит Национальному совету по телевидению и радиовещанию приостанавливать работу СМИ, в том числе онлайн-изданий, без решения суда. Согласно закону, Нацсовет также сможет применять штрафы, отменять регистрацию СМИ или запрещать распространение материалов изданий.

При этом закон не включает обязательной регистрации для интернет-СМИ, сообщала ранее зампред комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук, ее слова приводит Telegram-канал издания «Страна.ua». Зарегистрированные интернет-СМИ, по словам госпожи Кравчук, получат «бонус» в виде запрета на внесудебную блокировку, а для незарегистрированных онлайн-медиа уменьшено время внесудебной блокировки до двух недель.

Законопроект был внесен в Верховную раду три года назад, над ним работали депутаты от партии «Слуга народа». Его критиковали журналисты и правозащитники: по их мнению, он изменит ситуацию со свободой слова на Украине.

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...