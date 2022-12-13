Союз театральных деятелей объявил лауреатов спецпремии «Золотая маска — 2023»

Актриса БДТ имени Товстоногова Светлана Крючкова и солистка оперной труппы Большого театра Маквала Касрашвили стали лауреатками специальной премии «Золотая маска» — «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства — 2023». Полный список лауреатов размещен на сайте Союза театральных деятелей России.

В число лауреатов вошли:

Вокалистка Московского государственного академического театра оперетты Светлана Варгузова;

вокалист Московского государственного академического театра оперетты Юрий Веденеев;

солистка балета и балетмейстер, педагог-репетитор балетной труппы Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России Марина Кондратьева;

художник театра, педагог, доцент кафедры сценографии ГИТИСа Виктор Архипов;

театральный режиссер и педагог, заведующий кафедрой актерского мастерства и режиссуры Российского государственного института сценических искусств Вениамин Фильштинский;

актер Краснодарского государственного академического театра драмы им. Горького Анатолий Горгуль;

актер, режиссер, педагог, художественный руководитель «Театра-студии» Владимирского академического областного театра драмы Николай Горохов;

актриса Иркутского академического драматического театра им. Охлопкова Наталия Королева.

Союз театральных деятелей учредил премию «Золотая маска» в 1993 году. Ее вручают за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства — от драмы до театра кукол. Среди других неконкурсных премий «Золотой Маски» — «За поддержку театрального искусства России», «Лучший зарубежный спектакль, показанный в России», а также «Премии жюри» и «Премия театральных журналистов и критиков».

Анастасия Ларина