Покупку жилья онлайн назвали одним из главных трендов рынка недвижимости

В последние два года все больше покупателей стали рассматривать возможность приобретения жилья онлайн, сообщила коммерческий директор федерального девелопера «Неометрия» Ольга Нарт на конференции «Цифровизация в девелопменте. Стадия: "Продажи"», организованной Единым ресурсом застройщиков (ЕРЗ.РФ).

Если во время пандемии дистанционные сделки с недвижимостью воспринимались как новый формат покупки, то теперь ситуация изменилась. Люди готовы активно использовать онлайн-инструменты — и это один из главных трендов рынка.

В настоящий момент около 70% сделок с недвижимостью в «Неометрии» совершают клиенты из других регионов (Москва, Красноярский край, Ханты-Мансийский АО, Республики Татарстан и Башкортостан, Тюменская и Челябинская области и другие), поэтому необходимо популяризировать систему онлайн-продаж и совершенствовать инструменты цифровизации для максимального комфорта покупателей. Кроме того, помимо дистанционных сделок, клиенты интересуются дополнительными услугами, к примеру, в последнее время стала актуальна опция по доверительному управлению недвижимостью. Так, «Неометрия» запустила такое предложение летом текущего года.

«"Неометрия" строит на территории Южного федерального округа, однако наши объекты недвижимости пользуются высоким спросом у жителей разных регионов страны. В пандемию мы начали проводить "бесшовные" сделки, которые можно оформить дистанционно на сайте компании из любой точки России. Онлайн-продажи сегодня — уже привычная практика. Многие клиенты, особенно те, кто приобретает квартиры в инвестиционных целях, не всегда готовы выезжать на объект — им удобнее проходить все этапы оформления онлайн. Для этого мы развиваем собственную экосистему сервисов и совершенствуем инструменты цифровизации сделок»,— отметила Ольга Нарт.

Федеральный девелопер «Неометрия» входит в список системообразующих предприятий Краснодарского края. Осуществляет комплексную деятельность от подбора земельных участков до эксплуатации готовых объектов. Компания работает на рынке Южного федерального округа с 2010 года, специализируется на комплексном развитии территорий и возведении объектов недвижимости от комфорт-класса до премиум-сегмента. В настоящий момент компания занимает одно из лидирующих мест по объему строящегося жилья в Сочи и Новороссийске и входит в рейтинг крупнейших застройщиков Южного федерального округа и России по версии ЕРЗ.РФ.

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