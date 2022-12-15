Вспахано под давлением

В 2022 году ключевыми факторами, повлиявшими на ситуацию в агропромышленном комплексе Кубани и Крыма, стали введенные странами Запада санкции. Они разорвали отлаженные экспортно-импортные логистические цепочки. Тем не менее отрасль продемонстрировала устойчивость и рекордные показатели по ряду направлений. Эксперты говорят о необходимости принятия в следующем году мер, возможно даже экстренного характера, чтобы сохранить показатели этого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отгрузка зерна за рубеж в российских портах в третьем квартале 2022 года начала восстанавливаться после серьезного падения в первом полугодии

Фото: Ляйля Гимадеева, Коммерсантъ Отгрузка зерна за рубеж в российских портах в третьем квартале 2022 года начала восстанавливаться после серьезного падения в первом полугодии

Фото: Ляйля Гимадеева, Коммерсантъ

Экспорт с надрывом

По мнению опрошенных «G» экспертов, напрямую санкции в отношении российского продовольствия не действуют — игроки рынка отмечают усложнение экспортно-импортных операций в 2022 году.

В частности, для производителей юга России основными экспортно-импортными шлюзами являются Азово-Черноморские порты, а доставка и отправка экспорта и импорта осуществляется преимущественно самым дешевым видом транспорта — морским. Однако в текущем году российский агроэкспорт тормозят значительный рост стоимости фрахта и страховки судов, недостаток сухогрузов, сложности с оплатой и прохождением платежей, блокировка кредитных линий для покупателей товаров российского производства. По оценке группы компаний «ЭФКО» (экспорт растительных масел), расходы на логистику за последние несколько месяцев выросли примерно в пять раз.

По данным Союза экспортеров зерна, падение экспорта этого продукта из России в начале сельхозгода 2022/23 составило 1,5% и 3,5% по пшенице (при этом в июле—августе отмечалось более значительное снижение экспорта — до 20%). Власти Кубани в сентябре заявили, что объем экспорта зерна в регионе в 2022 году снизился вдвое, а Новороссийский терминал отгрузил за август втрое меньше зерна, чем в прошлом году. Однако в октябре отгрузки снова выросли.

По предварительным данным Россельхознадзора, экспортные отгрузки российской зерновой продукции сейчас соответствуют показателю аналогичного периода 2021 года. «По оценкам Российского зернового союза, сохранение положительной динамики отгрузок ожидается и в последующие месяцы. Заметна активизация рейдовой перевалки (рост отгрузки на 75%) и отгрузки через южные порты России (Новороссийск, Ростов, Азов, Туапсе). Если против РФ не введут новые санкции, то в ноябре-декабре объемы экспорта превзойдут октябрьские показатели. В мире наблюдается высокий спрос на аграрную продукцию из России»,— считает старший преподаватель кафедры экономической теории и мировой экономики университета «Синергия» Юлия Тулупникова.

В этом году Кубань, ранее ежегодно экспортировавшая от 150 млн до 170 млн тонн риса, не будет поставлять продукт за рубеж из-за сокращения посевных площадей со 119 тыс. до 92 тыс. га. Сокращение произошло из-за аварии на Федоровском гидроузле в Абинском районе края, случившейся в апреле текущего года. Когда восстановят гидротехническое сооружение, поддерживавшее водный режим на 130 тыс. га сельхозугодий, пока непонятно.

Своим наливаем

Несколько иначе обстоят дела с экспортом винодельческой продукции. Некоторые страны Запада отказались в текущем году от реализации российского вина. В частности, финская алкогольная компания Alko объявила о приостановке продажи российской продукции еще 28 февраля. Сообщалось, что компания продавала несколько наименований российской водки, а также пять вин с винодельни «Кубань-Вино» и игристые вина «Абрау-Дюрсо».

Однако руководитель Национального агентства маркетинга российского вина Павел Майоров отмечает, что общий крайне незначительный объем экспортных поставок (по его данным, менее 1% от всего производства) в большей степени являлся обозначением планов входа на западный рынок, и потеря этой доли не оказала существенного влияния на российских производителей. «Сейчас идет процесс завершения поставок по старым контрактам, и экспортные показатели в целом стремятся к нулю»,— отмечает господин Майоров.

Начальник отдела по виноградарству и винодельческой промышленности минсельхоза Кубани Симон Черепнин сообщил, что за январь—октябрь экспортировано 246 тыс. декалитров винодельческой продукции, произведенной в Краснодарском крае, который является основным производителем вина в РФ. Это на 35% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как отмечает господин Майоров, в связи с ограничением импорта на российскую продукцию возрос внутренний спрос, что обеспечивает продажи отечественным виноделам. «В следующем году вряд ли стоит ждать серьезных изменений в плане экспорта, в первую очередь потому, что внутренний рынок все выбирает и требует еще больше»,— добавляет он.

Импорт в поисках решений

В министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кубани сообщили, что в настоящий момент существует риск отказа от поставки сырья, материалов, комплектующих, отдельных позиций импортного сырья (смеси, начинки, сухофрукты, замороженные ягоды импортного производства, закваски) иностранными поставщиками.

Увеличение сроков доставки и удорожание логистики и производства привели к росту себестоимости и снижению маржинальности сельскохозяйственного бизнеса в 2022 году. В итоге предприятия АПК вынуждены искать новых поставщиков. Кроме того, условия работающих сделок осложняются переводом российских компаний на полную предоплату. Сейчас российские предприятия ищут отечественные аналоги и разрабатывают новые логистические маршруты доставки, работают над тем, чтобы максимально исключить импортные компоненты из производственных цепочек. Однако доля импорта по многим позициям остается высокой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аграрии на Кубани успешно обновляют парк сельхозтехники отечественными машинами, а также техникой из дружественных стран (на фото китайский колесный трактор Foton Lovol TD-1304)

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Аграрии на Кубани успешно обновляют парк сельхозтехники отечественными машинами, а также техникой из дружественных стран (на фото китайский колесный трактор Foton Lovol TD-1304)

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сейчас, по данным минсельхоза Кубани, отечественные производители обеспечивают поставки запчастей ко всей линейке техники российского и белорусского производства, а также к значительной части прицепной импортной техники. Но сроки поставок запчастей к импортной самоходной технике могут достигать двух-трех месяцев. Вместе с тем наметилась и встречная тенденция: отечественные производители начали замещать иностранные машины, которые перестали поставлять в РФ.

«Производство и реализация отечественной техники и компонентов к ней значительно возросли, происходит сокращение сроков ее поставки. Кроме того, заработали механизмы параллельного импорта, что положительно сказалось на поставке запасных частей к импортной технике. Многие отечественные предприятия нашли возможность оперативно производить наиболее востребованные запасные части и расходные материалы»,— рассказали в министерстве, отметив, что наблюдается рост объемов поставок китайских тракторов различных тяговых классов.

По информации минсельхоза Кубани, импортная техника занимает небольшой процент в машинно-тракторном парке региона. Так, по тракторам это 8–10% (без учета тракторов «Беларус»), по комбайнам — до 12%, по остальной технике — менее 15%.

По мнению чиновников регионального министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, работа, проведенная с 2014 года, когда РФ ввела продэмбарго на мясо, колбасы, рыбу, морепродукты, овощи и фрукты, дала эффект, и сегодня кубанские производители полностью обеспечивают потребности жителей и гостей региона во всех основных видах продукции.

Кроме того, в регионе построен ряд семеноводческих заводов по производству семян сои, подсолнечника, кукурузы, растут объемы продукции, выращенной из отечественного посадочного материала.

Взятый курс на импортозамещение необходимо продолжать, считает гендиректор группы компаний «Агротек» Николай Грушко. По его словам, запланированные объемы средств защиты растений и семян завозились заблаговременно к началу нового сезона, но сегодня производителям приходится сталкиваться с изменениями курсов валют и серьезным ростом цен на ресурсы. «В этом году они смогли вовремя провести посевную и начать соответствующие обработки. Но все должны понимать, что проблемы с логистикой, а также производством средств защиты растений и семян будут продолжаться»,— отмечает он.

Плоды рекордного урожая

По данным кубанских властей, в этом году урожай зерновых колосовых и зернобобовых культур составил в регионе рекордные 12,4 млн тонн, в их числе 10,7 млн тонн пшеницы. Виноградарскими предприятиями, по информации минсельхоза на середину ноября, собрано 282 тыс. тонн винограда. Это является рекордом за всю историю кубанского виноградарства, предыдущий (263 тыс. тонн) был зафиксирован в 1983 году. За январь—октябрь в крае произведено 19 млн дал винодельческой продукции (рост 117,2%).

По состоянию на начало ноября на Кубани зафиксирован незначительный рост поголовья крупного рогатого скота (до 559,4 тыс. голов), свиней (до 691,6 тыс. голов), птицы (до 28,1 млн голов). Переработка обеспечила рост производства муки (16%), молока (7%), кондитерских изделий (10%). По крупным мясокомбинатам объем переработанного скота и птицы составил 94 тыс. тонн в живом весе (рост 115%).

По информации краевого департамента инвестиций, по состоянию на начало ноября завершена реализация 16 инвестпроектов в области АПК. Они касались закладки садов интенсивного типа, строительства плодохранилищ, тепличных комплексов, цехов и линий по выпуску кондитерских изделий, переработки плодовоовощной продукции, винограда, фруктовых соков. В Лабинском районе велась реконструкция и модернизация производственных мощностей. В настоящее время на Кубани продолжается реализация еще 32 инвестиционных проектов в сфере АПК.

Крым дал вал

По данным минсельхоза республики Крым, в 2022 году на полуострове также собрали рекордный урожай зерновых и зернобобовых культур — более 2 млн тонн. Кроме того, в республике вдвое увеличили посевные площади сои, собрали первый за последние восемь лет урожай риса (порядка 6 тыс. тонн). В ведомстве сообщили о росте производства за январь—сентябрь муки (на 32,6%, до 89,4 тыс. тонн), кондитерских изделий (на 23,4%, до 3,2 тыс. тонн), коньяка (на 23,2%, до 700,7 тыс. дал), игристого вина (в 2,4 раза, до 680,4 тыс. дал) и виноматериалов (на 60,3%, до 6247,6 тыс. дал).

Как отмечает директор НИИ сельского хозяйства Крыма Владимир Паштецкий, в уходящем году АПК республики впервые за много лет дало такие валовые показатели. По его словам, удачно сложились такие факторы, как благоприятные погодные условия, момент внедрения новых научных разработок и активная господдержка.

Начиная с 2015 года между крымскими властями и инвесторами подписано 58 соглашений о реализации инвестпроектов в АПК с объемом капвложений в 24,37 млрд руб., часть из которых продолжает реализовываться в текущем году. Речь идет в основном об инвестпроектах по строительству холодильно-складских комплексов и фрукто- и овощехранилищ, закладке садов и виноградников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты считают, что на ближайшую перспективу аграрии и власти Крыма должны сосредоточиться на восстановлении поливных земель, которые позволят увеличить урожайность

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Эксперты считают, что на ближайшую перспективу аграрии и власти Крыма должны сосредоточиться на восстановлении поливных земель, которые позволят увеличить урожайность

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Курс на эффективность

Ключевыми задачами в области АПК на ближайшую перспективу в минсельхозе Кубани видят повышение эффективности отрасли, достижение полной занятости сельского населения, развитие отечественной селекции и генетики, а также импортозамещение по всем отраслям.

Председатель аграрного комитета Заксобрания Краснодарского края Сергей Орленко считает, что первоочередного внимания сегодня требуют вопросы обеспечения продовольственной безопасности, в том числе обеспечение работы полного цикла производства сельхозпродукции, отлаживание новых логистических цепочек поставок и стабилизация оптовых и розничных цен. Роль органов власти он видит прежде всего в том, чтобы обеспечить поддержку производителям, в том числе и в продвижении их продукции на рынок.

Кроме того, отметил господин Орленко, актуальной проблемой остается нехватка собственных саженцев винограда, потребность в которых на Кубани закрывается только на 65%, и кубанские депутаты намерены приложить усилия для увеличения финансирования питомниководства.

По мнению парламентария, важным вопросом является развитие производства семян собственной селекции, что должно стабилизировать работу АПК. Помимо этого, депутат полагает, что следует продолжить развитие законодательства о сохранении плодородия почв. В частности, он рассказал о разработанной инициативе по изменению федеральных законов, которая предполагает установление административной ответственности за нарушение требований к обеспечению плодородия сельхозземель.

Из основных документов, принятых кубанским парламентом в сфере развития АПК в 2022 году, Сергей Орленко выделил поправки в закон о чаеводстве, которые расширили перечень лиц, признаваемых субъектами чаеводства, благодаря чему они смогут претендовать на получение госсубсидий, а также изменения в закон о развитии сельского хозяйства, которыми расширены виды господдержки на строительство теплиц для выращивания ягод.

Кроме того, собеседник «G» отметил закон, который распространяет меры господдержки по строительству теплиц и выращиванию ягод в защищенном грунте на аграриев, перешедших на специальный налоговый режим и ставших плательщиками налога на профессиональный доход. По его словам, им возместят часть затрат, в частности, это решение позволит уже в текущем году нарастить площади теплиц на 14,3 га.

Руководитель кубанского отделения Ассоциации фермерских хозяйств и сельхозкооперативов (АККОР) Александр Шипулин считает, что в настоящее время самой главной проблемой для растениеводов, в том числе и производителей зерна, стал диспаритет цен. «Резко выросли цены на средства производства, технику, запчасти, горючее, удобрения, средства защиты, кое-что даже в разы. И при этом цена на нашу продукцию упала. Мы ищем пути, как выйти из этой ситуации. Неоднократно обращались к федеральным властям по вопросу отмены пошлин (экспортных. — G), но поняли, что сегодня это невозможно. В этом году мы собрали серьезный урожай, однако без принятия особых мер, может даже чрезвычайного характера, в следующем году в условиях нарастающего санкционного давления можем не достигнуть результатов тех, что имеем в этом»,— говорит он.

Владимир Паштецкий отмечает, что на ближайшую перспективу аграрии и власти Крыма должны сосредоточиться на восстановлении поливных земель, которые позволят планово увеличить урожайность и заняться выращиванием новых культур, в том числе и кормовых для сельхозживотных, потому что республика пока не обеспечивает себя мясом. Также он считает необходимым приложить усилия к наращиванию объема производства и переработки овощей и фруктов. Помимо этого он предлагает активнее заняться развитием эфиромасличных культур, для чего необходима соответствующая госпрограмма.

Во Всероссийском НИИ масличных культур считают, что необходимо решение задач, поставленных Доктриной продбезопасности РФ, согласно которой уровень самообеспеченности семенами отечественной селекции должен составлять не менее 75%. Для этого нужно значительно расширять площади семеноводческих посевов сортов и гибридов культур отечественной селекции, усовершенствовать процедуру госсортоиспытаний и регистрацию селекционных достижений, а также защитить интеллектуальные права селекционеров и наладить систему сбора лицензионных платежей (роялти) за использование сертифицированных семян.

Кроме того, отмечают в институте, развитию отечественной селекции и семеноводства пока еще мешает стереотип об отсталости российского производства и необоснованная вера бизнеса и общества в целом в высокое качество зарубежных семян. Такая убежденность приводит к оттоку денег за границу и финансированию иностранных селекционеров в ущерб отечественным.

В Северо-Кавказском федеральном научном центре садоводства, виноградарства и виноделия считают, что актуальными задачами в отрасли на ближайшие годы является создание принципиально нового поколения сортов и гибридов винограда отечественной и клоновой селекции сортов, которые адаптированы к местным агроэкологическим условиям. Кроме того, ученые считают необходимым внедрение высокоэффективных технологий питомниководства. В виноделии необходимо внедрение современных биотехнологий, связанных с формированием качества вина уже на стадии переработки винограда и сбраживания свежего виноградного сусла.

Михаил Волкодав

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