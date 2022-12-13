Основатель Alias Group Борис Юнанов одержал победу в национальной премии «Хрустальный компас»

В Москве состоялась X торжественная церемония вручения национальной премии «Хрустальный компас»

Основатель инвестиционной компании Alias Group Борис Юнанов стал победителем в номинации «Признание общественности» с проектом «Моя малая родина».

Мероприятие прошло в Московском международном доме музыки, где собрались более 200 гостей, среди которых известные российские и зарубежные представители науки и искусства, прославленные государственные и общественные деятели. Награды победителям вручали Вячеслав Фетисов, Владимир Машков, Николай Дроздов, Стивен Сигал, Илья Резник, Денис Майданов, Игорь Угольников, Виталий Сундаков и др. Ведущим юбилейной десятой церемонии стал Владимир Березин.

Проект «Моя малая родина» посвящен месту, где родился основатель Alias Group Борис Юнанов,— селу Урмия в Курганинском районе Краснодарского края. Цель проекта — благоустройство населенного пункта, создание комфортных условий для проживания и организации досуга малочисленного ассирийского народа, сохранение уникальных обычаев и традиций, а также развитие туризма. Урмия состоит из трех улиц с 250 домами и насчитывает почти 700 жителей, которые бережно хранят историю своего народа, культуру, язык и письменность.

Награду в номинации «Признание общественности» вручили директор Института водных проблем РАН, член-корреспондент РАН Александр Гельфман, победитель премии прошлых лет, режиссер Игорь Угольников и путешественник Виталий Сундаков.

«Убежден, что бизнес не может и не должен быть в стороне от социально-политической жизни своего региона, а в условиях постоянного переселения сельских жителей в большие города крайне важно развивать и оказывать всестороннюю поддержку малочисленным населенным пунктам. Село Урмия — это то место, где я родился, где прошли первые годы моей жизни. Там я получил самый большой заряд энергии на всю оставшуюся жизнь. Это место для меня очень дорого и, как сейчас говорят, является местом моей силы. Выражаю искреннюю благодарность организаторам и жюри премии "Хрустальный компас" за высокую оценку проекта»,— поделился Борис Юнанов.

В 2022 году соискателями национальной премии «Хрустальный компас» стали авторы 579 проектов из 27 стран мира. Статуэтки были вручены в 10 номинациях: «Научное достижение», «Путешествие и экспедиция», «Просвещение», «Лучший проект СМИ. Медиапроект», «Фоторабота», «Гражданская позиция», «Признание общественности», «Издание», «Лучший региональный проект» и «Лучший социально-информационный проект по сохранению природного и историко-культурного наследия».

Национальная премия «Хрустальный компас» — престижная международная награда, которая вручается за выдающиеся достижения и уникальные проекты современности, направленные на сохранение природного и историко-культурного наследия. На соискание наград за десять лет было выдвинуто 3312 проектов и уникальных достижений из 44 стран мира. В специальной номинации «Признание общественности», где победителя определяют путем интернет-голосования, свои предпочтения выразили более двух миллионов трехсот тысяч человек. Премия проводится под эгидой Русского географического общества при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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