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В Кургане бывшего судебного пристава осудили за подлог и превышение полномочий

Курганский городской суд огласил приговор по уголовному делу бывшего сотрудника городского отделения судебных приставов, обвиняемого в служебном подлоге и превышении полномочий. 41-летнему местному жителю назначен штраф в 450 тыс. руб., сообщают в прокуратуре региона.

Установлено, что судебный пристав в январе этого года внес ложные сведения в табели учета рабочего времени должников, отбывающих наказание в виде обязательных работ. Затем он издал постановления об окончании 49 исполнительных производств должников в связи с отбытием ими наказания. Документы он подписал своей электронной подписью.

На суде обвиняемый полностью признал вину.

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