Рустам Тухватуллин уточнил исковые требования к мэрии Уфы

Судья Орджоникидзевского райсуда Уфы Александр Осипов удовлетворил ходатайство бывшего начальника отдела градостроительного контроля и выдачи разрешений мэрии Уфы Рустама Тухватуллина об уточнении исковых требований. Господин Тухватуллин, как ранее сообщал «Ъ-Уфа», просит суд признать незаконным его увольнение в июне текущего года и обязать администрацию восстановить его в должности.

Сегодня адвокат истца Игорь Ермолаев добавил к исковым требованиям пункт о взыскании с мэрии выходного пособия.

Начальник отдела правового обеспечения в сфере имущественных отношений правового управления мэрии Марина Кульметьева просила суд отказать в удовлетворении ходатайства.

Рустам Тухватуллин был уволен в связи с утратой доверия, в частности, из-за обвинения в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Следующее судебное заседание назначено на 19 декабря.

Венера Хисамова

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