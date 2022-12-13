Депутат Госдумы Саблин отрицает наличие собственности в Киеве

Депутат Госдумы Дмитрий Саблин заявил «РИА Новости», что у него нет собственности в Киеве. Ранее сегодня Нацполиция Украины начала досудебное расследование в отношении депутата Госдумы по делу о посягательстве на территориальную целостность страны. При обыске у подозреваемого нашли документы, подтверждающие наличие 11 квартир в Киеве. Личность депутата не раскрывается, однако украинское издание «Страна» предположило, что это Дмитрий Саблин.

«Кроме того, в ходе досудебного расследования было проведено 8 санкционированных Голосеевским судом г. Киева обысков. В ходе указанных мероприятий обнаружены и изъяты оригиналы документов, подтверждающих наличие у подозреваемого 11 квартир в Киеве»,— говорится в Telegram-канале Нацполиции Украины.

Как отмечает ведомство, депутат, в отношении которого проводят досудебное расследование, родился в 1968 году в Мариуполе. В нынешнем году, по данным Нацполиции Украины, он был награжден медалью «За отвагу» и медалью «За освобождение Мариуполя».

Украинское издание «Страна» утверждает, что под описание подходит депутат Госдумы Дмитрий Саблин — зампред комитета по обороне и лидер организации «Боевое братство». Судя по информации на сайте Госдумы, депутат родился в 1968 году. В Telegram-канале он называл своим родным городом Мариуполь.

«Мне лично в Киеве ничего не принадлежит. Но сам Киев — это Россия»,— заявил депутат «РИА Новости».

Дмитрий Саблин просил отправить его в зону боевых действий на Украине. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак говорил, что депутат занимался обеспечением гуманитарной миссии в Мариуполе.

В июле 2022 года Дмитрий Саблин был награжден медалью «За отвагу» и медалью «За освобождение Мариуполя» главой Донецкой народной республики Денисом Пушилиным. В декабре Владимир Путин наградил господина Саблина орденом Мужества за «мужество и самоотверженность, проявленные при выполнении важных государственных задач».

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