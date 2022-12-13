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Из резервного фонда администрации Кубани выделят 1,3 млрд рублей на нужды беженцев из Украины

Из резервного фонда администрации Краснодарского края выделят 1,3 млрд руб. на размещение и питание граждан, вынужденно покинувших территории Украины, ЛНР, ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте администрации края.

Как говорится в постановлении с подписью губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, средства будут перечислены из резервного фонда краевой администрации министерству ГО и ЧС края на предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам. .

На каждого гражданина, вынужденно покинувшего вышеназванные территории, предполагается выделять до 1800 руб. в сутки, включая расходы на временное размещение – до 913 руб. и питание – до 887 руб. В перечень пунктов временного размещения и питания беженцев вошли 56 гостиничных комплексов, баз отдыха, пансионатов и санаториев, расположенных в Анапе, Геленджике, Апшеронском, Темрюкском и Туапсинском районах.

Дмитрий Нестеренко

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