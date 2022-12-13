X-Raid представил гоночный багги MINI John Cooper Works Plus

Компания X-Raid представила гоночный багги MINI John Cooper Works Plus для участия в ралли-марафоне «Дакар» и других ралли-рейдах.

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Фото: X-Raid MINI John Cooper Works Rally Plus

Фото: X-Raid

Автомобиль подготовлен немецким коллектив по техническим требованиям класса Т1+. Особенностью новинки стало использование топлива HVO второго поколения — биодизель, произведенный из использованных растительных жиров и пластиковых бутылок.

Версия Plus построена на базе модели MINI John Cooper Works Rally, но помимо нового топлива отличается переработанным кузовом. Автомобиль стал длиннее и шире предшественника, получил более широкие крылья, увеличен ход подвески, а колесная база и колея стали шире.

На предстоящем в январе 2023 года ралли-марафоне «Дакар», который принимает Саудовская Аравия, команда X-Raid выставит два новых внедорожника MINI John Cooper Works Rally Plus.

Максим Вершинин