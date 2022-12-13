Обвиняемые в убийстве IT-специалиста жители Волгограда останутся под стражей до апреля

В Волгограде продлены сроки содержания под стражей троим молодым людям, которые обвиняются в убийстве IT-специалиста. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов области.

Дмитрий Крючков, Захар Кауркин и Кирилл Швецов останутся под стражей до 3 апреля 2023 года.

Двое первых не возражали против продления избранной им меры пресечения, третий - просил изменить меру пресечения на домашний арест по месту регистрации, ссылаясь на отсутствие намерения воспрепятствовать следствию.

Преступление было совершено в октябре этого года. Обвиняемые пришли к потерпевшему по объявлению о продаже техники.

Марина Ковалева