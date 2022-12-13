Энергетики обеспечили надежное электроснабжение спортивных соревнований на Ямале

Компания «Россети Тюмень» поддержала ежегодное спортивное мероприятие в ЯНАО: энергетики обеспечили надежным электроснабжением Всероссийские соревнования «Кубок по кроссу на снегоходах памяти Андрея Ушакова». Участниками состязаний, которые проводятся в газовой столице с 2002 года, выступили порядка 50 спортсменов из регионов УрФО: Муравленко, Надыма, Сургута и Нового Уренгоя. В заездах победителей выявляли в двух категориях: «мужчины» и «юниоры», также на спортивной площадке прошли показательные выступления детей.



Для обеспечения электроэнергией места проведения мероприятия компания «Россети Тюмень» предоставила организаторам мобильную дизельную электростанцию мощностью 400 кВт. Содействие энергетиков помогло обеспечить необходимым ресурсом пункты обогрева, а также организовать звуковое сопровождение и прямую трансляцию соревнований.

Проведение таких соревнований, как «Кубок по кроссу на снегоходах памяти Андрея Ушакова», помогает развивать туризм и спорт в Ямало-Ненецком автономном округе, а выполняемые «Россети Тюмень» мероприятия обеспечивают безопасный досуг спортсменов и зрителей.