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На имущество белгородского «Белого сада» со снижением цены не нашлось покупателей

Торги в форме публичного предложения по продаже основного имущества белгородского ООО «Белый сад» признаны несостоявшимися. Это следует из сообщения конкурсного управляющего Евгения Ехлакова. Начальная цена составляла 405,3 млн руб., в процессе она снизилась до 253,3 млн руб., но на торги так и не было подано ни одной заявки.

Имущество пытаются реализовать одним лотом. В него включены права аренды земельных участков, собственная недвижимость, системы капельного орошения, шпалерные системы, ограждения, скважины, автомобили, сельскохозяйственная и офисная техника. Активы находятся в аренде у ООО «Балтфреш» из Гатчины Ленинградской области, которое занимается оптовой торговлей овощами и фруктами.

Продать имущество «Белого сада» пытаются почти два года с момента банкротства компании. Изначально оно оценивалось в 842,3 млн руб. В последний раз активы пытались продать за 506,6 млн со снижением до 405 млн.

До банкротства «Белый сад» заявлял о расширении яблоневых садов до 500 га и строительстве фруктохранилища в Прохоровском районе за 2,5 млрд руб.

Подробнее об этом читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «"Белый сад" разрастается по пути импорта».

Мария Старикова

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