Вечное сияние

Коллекция Ultimate Gold Trilogy Collection представлена тремя роскошными сыворотками для лица: с белым, розовым и желтым 24-каратным золотом. Оно не просто превращает средства в драгоценные эликсиры, но и обладает мощным антивозрастным эффектом: возвращает коже сияние и здоровый цвет, снимает покраснения и ускоряет регенерацию тканей. Полезные свойства золота усилены другими активными ингредиентами. Биомиметический пептид стимулирует выработку собственного коллагена, а специально разработанный полисахарид глубоко увлажняет и смягчает кожу. Важное дополнение — гиалуроновая кислота и пентавитин. Они удерживают в тканях влагу и предотвращают появление сухости — зимой это более чем актуально.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сыворотка из коллекции Ultimate Gold Trilogy Collection от Anne Semonin

Фото: Anne Semonin Сыворотка из коллекции Ultimate Gold Trilogy Collection от Anne Semonin

Фото: Anne Semonin

Сыворотки можно использовать как самостоятельное средство и наносить на очищенную кожу утром и вечером. Или сочетать с кремами из коллекции Anne Semonin. Как выбрать между розовым, желтым и белым золотом? Эксперты бренда предлагают действовать интуитивно. Розовое создает романтичное настроение, белое успокаивает, а желтое настраивает на праздничный лад. При этом каждая сыворотка повышает эластичность кожи и сохраняет ее увлажненной весь день. А еще эффективно борется с воспалениями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Коллекция сывороток Ultimate Gold Trilogy Collection от Anne Semonin

Фото: Anne Semonin Коллекция сывороток Ultimate Gold Trilogy Collection от Anne Semonin

Фото: Anne Semonin

Как и все средства Anne Semonin, коллекция Ultimate Gold Trilogy создана в концепции «красота haute couture». Это значит — лучшие ингредиенты, специально разработанные формулы и по-французски элегантный дизайн. Сыворотки — один из ключевых продуктов Anne Semonin. Бренд создает их с момента основания в 1985 году и произвел настоящую революцию, разработав жидкую текстуру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Коллекция сывороток Ultimate Gold Trilogy Collection от Anne Semonin

Фото: Anne Semonin Коллекция сывороток Ultimate Gold Trilogy Collection от Anne Semonin

Фото: Anne Semonin

Трио золотых сывороток хранится в кожаном кейсе, его можно использовать как самостоятельный бьюти-аксессуар. А изящные прозрачные флаконы с частицами золота создают поистине праздничное настроение.

Елена Эбади