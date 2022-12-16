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Коммерсантъ FM
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«Уход за кожей должен начинаться с рождения»

Доктор Габриэль Серрано Санмигель, основатель и президент компании Sesderma, о важных открытиях в косметологии и работе в новых условиях.

Доктор Габриэль Серрано Санмигель в лаборатории Sesderma

Доктор Габриэль Серрано Санмигель в лаборатории Sesderma

Фото: Sesderma

Доктор Габриэль Серрано Санмигель в лаборатории Sesderma

Фото: Sesderma

—Как, на ваш взгляд, изменились понятия красоты и молодости в современном мире?

—Раньше каноны красоты складывались годами, а теперь они стремительно меняются чуть ли не каждый день. Поэтому будет ошибкой сказать, что есть какое-то устойчивое понятие красоты. Сегодня оно одно, а завтра — другое. Что касается молодости, то в наше время очевидно, что она связана не с возрастом, а с качеством ухода.

—Как вы относитесь к тому, что социальные сети стали главным источником информации?

—Сейчас инфлюенсеры и медийные персонажи формируют мнение о красоте миллионов женщин во всем мире. И благодаря всеобщей цифровизации и быстрому темпу жизни тенденции стремительно меняются. Такова особенность нашего времени.

—Какие важные научные открытия в косметологии вы можете отметить за последнее время?

—Сейчас вопрос, который волнует ученых, как научиться регенерировать клетки и ткани. Мы в Университете Валенсии занимаемся многими важными разработками. Например, мы обнаружили, что лактоферрин, железосвязывающий белок, способен замедлить один из главных механизмов клеточного старения. Также мы исследовали янтарную кислоту — она замедляет старение фибробластов, клеток, синтезирующих коллаген. Еще одно важное открытие — возможность заключать витамины А и С в липосомальную капсулу. Это улучшает их биодоступность и усиливает полезные свойства. Мы в Sesderma активно используем эту технологию, на ней основана моя новая линия Dr. Serrano.

—Как вы считаете, деление косметики по возрастам устарело?

—Подбор ухода зависит от качества кожи и ее потребностей. В то же время нельзя отрицать, что в каждом возрасте у организма есть свои особенности. У юных девушек кожа склонна к жирности и появлению акне, около тридцати появляются первые морщинки.

—Может ли качественный домашний уход полностью заменить салонные методики?

—Домашний уход — важнейшее дополнение к профессиональному, но не его замена. Но верно и обратное! Например, вы можете делать биоревитализацию препаратами гиалуроновой кислоты, но все равно кожу нужно ежедневно увлажнять. Вообще, я считаю, что уход за кожей должен начинаться с рождения.

—Расскажите поподробнее про новую линию Sesderma, которая представлена в России с сентября.

—Линия называется Dr. Serrano — в ней я воплотил свой 45-летний опыт в дерматологии и объединил его с инновационными разработками эстетической медицины. Мы в Испании говорим: «Булочник должен печь хлеб, а сапожник — делать сапоги». Так вот, продолжая эту мысль, очевидно, что задача дерматолога — создавать косметику. В линии Dr. Serrano 12 продуктов, объединенных в три коллекции. Средства Luminate предназначены для того, чтобы возвращать коже свежесть и сияние. В их состав входят антиоксиданты, органический кремний, коэнзим Q10 и наша гордость — четыре стабильные формы липосомированного витамина С.

Крем увлажняющий для кожи вокруг глаз Hidramax

Крем увлажняющий для кожи вокруг глаз Hidramax

Фото: Sesderma

Крем увлажняющий для кожи вокруг глаз Hidramax

Фото: Sesderma

Коллекция Hidramax отвечает за глубокое увлажнение кожи. Она основана на гиалуроновой кислоте двух видов, которая проникает в глубокие слои тканей, а также работает на поверхности кожи.

Наконец, коллекция Revertage предназначена для борьбы с возрастными изменениями. Это мощные формулы и лучшие активные ингредиенты — ретиноиды, гиалуроновая кислота, экстракт ягод годжи, пептиды и не только.

Дневной антивозрастной крем для лица Revertage

Дневной антивозрастной крем для лица Revertage

Фото: Sesderma

Дневной антивозрастной крем для лица Revertage

Фото: Sesderma

—Можно ли сочетать средства из разных коллекций?

—Да, конечно. Продукты Dr. Serrano представлены в разных формах, и это помогает сочетать их в уходе. Например, нанести сыворотку Luminate, а сверху — крем Hidramax. Или использовать утром продукт с витамином С для сияния, а вечером — средство с витамином А для обновления кожи.

Сыворотка для сияния кожи Luminate

Сыворотка для сияния кожи Luminate

Фото: Sesderma

Сыворотка для сияния кожи Luminate

Фото: Sesderma

—Есть ли у вас сейчас проблемы с производством?

—Логистика и транспортные перевозки занимают больше времени, все нужно заказывать сильно заранее, чтобы не оказаться в ситуации, когда у тебя нет необходимых материалов, например для производства упаковки. Также заметно подорожало сырье. В то же время я оптимистично смотрю в будущее и уверен, что кризис пройдет.

—Каким вы видите будущее марки Sesderma на российском рынке?

—Я вижу его блестящим. Нас с Россией связывает долгая история, впервые я приехал сюда 25 лет назад на конференцию в Санкт-Петербург. Я хорошо знаком с традициями вашей страны, и меня, безусловно, восхищают русская культура, музеи и живопись.

А главное — русские женщины, без сомнения, самые красивые в мире, они любят ухаживать за собой и очень придирчивы к выбору косметики. Уверен, что в ближайшие годы популярность Sesderma в России будет только расти, и мне хотелось бы, чтобы она дошла и до самых далеких уголков вашей страны. Мы сделаем для этого все возможное.

Беседовала Наталья Иншакова

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