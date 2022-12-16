Под счастливой звездой

В «космической» коллекции нишевых парфюмов Tiziana Terenzi зажглись две новые звезды — Chi и Talitha.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: GettyImages.ru Фото: GettyImages.ru

Как говорят их создатели, брат и сестра Паоло и Тициана Теренци, ночное небо вдохновляло и волновало их всегда: еще в детстве их дед Гульельмо Теренци, основатель дома Terenzi, научил их различать созвездия и ценить красоту далеких светил. Так родилась коллекция Luna Stars, посвященная романтикам, странникам, влюбленным и поэтам — всем тем, кто одержим звездами.

Chi — это дань звезде Хи, одной из самых ярких в созвездии Большой Медведицы. Аромат словно пронизан ее теплым загадочным светом. Его верхние ноты — аллюзии к наследию семьи Теренци и классической итальянской парфюмерии: бодрящий гватемальский кофе, пьемонтский миндаль и турецкая карамель. Сладкие ноты сменяются терпкими: пачули, камбоджийский уд, белый трюфель и немного пудровой ванили. А основа аромата напоминает о мистических странствиях по Востоку — смолистый индийский уд, мадагаскарские бобы тонка и землистая нагармота. Tiziana Terenzi удалось создать парфюм, который словно переносит в эпоху великих мореплавателей: ром и сухофрукты, кофе и пряности. Но при этом Chi — абсолютно современное творение, которое можно и нужно носить в большом городе.

Talitha — одна из самых дальних и загадочных звезд Большой Медведицы. Ей Паоло и Тициана решили посвятить терпкий фужерный аромат. Его композиция открывается цитрусовым и очень итальянским аккордом: душистый лимон из Амальфи, сицилийский розовый грейпфрут и бергамот из Калабрии. Эти ноты постепенно сменяются цветочными: болгарская роза и иланг-иланг. Чтобы уравновесить их сладость, авторы Talitha добавили пряную амбру и ноты итальянской кожи. Шлейф парфюма неожиданно древесный — благородный атласский кедр, гаитянский ветивер и гваяковое дерево. Специи в сочетании с кожей и амброй — фирменный почерк смелого экспериментатора Паоло Теренци.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аромат Talitha из коллекции Luna Stars Collection от Tiziana Terenzi

Фото: Tiziana Terenzi Аромат Talitha из коллекции Luna Stars Collection от Tiziana Terenzi

Фото: Tiziana Terenzi

Флаконы Talitha и Chi — отдельные произведения искусства. «В наших парфюмах важна каждая деталь, а форма и дизайн каждого флакона уникальны и соответствуют его содержимому»,— объясняет Тициана Теренци. Для отделки она использует 24-каратное золото, драгоценную древесину и лучшую итальянскую кожу. А главное вдохновение Тицианы — итальянское ювелирное искусство. Ароматы Talitha и Chi спрятаны в роскошные флаконы, украшенные орнаментами в виде фаз Луны. Это делает парфюмы настоящими арт-объектами, мистическими и притягательными.

За поиск редких ингредиентов в семье Теренци отвечает Паоло: он тщательно отбирает редкие эссенции и экстракты по всему миру. «Наши парфюмы — это не масс-маркет, мы можем позволить себе использовать самые лучшие и дорогие компоненты»,— комментирует он.

Паоло и Тициана бережно хранят традиции дома Теренци: его история началась более 50 лет назад, когда Гульельмо основал свечной завод и начал эксперименты по созданию одеколонов и духов на основе цветов и трав родной Италии. Его внуки пошли дальше — бренд Tiziana Terenzi известен во всем мире и получил множество наград за умелое сочетание классического и современного подхода к парфюмерии. Но Паоло и Тициана ни на минуту не забывают главный совет Гульельмо: парфюмер должен быть художником, а не ремесленником. И рассказывать с помощью ароматов необыкновенные истории — о загадочном Востоке, прекрасной щедрой Италии, морских странствиях и таинственных далеких звездах, музыку которых можно услышать, если очень захотеть.

Елена Эбади