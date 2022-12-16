Меж двух континентов

Встретить Новый год между Европой и Азией приглашает новый отель Mandarin Oriental в Стамбуле. Граница континентов проходит по Босфору, и хотя отель расположен на европейской части пролива, до азиатского берега рукой подать, тем более что совсем поблизости находится Мост мучеников 15 июля — первый, соединивший европейскую и азиатскую части Стамбула в середине 1970-х.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В номере отеля Mandarin Oriental Bosphorus

Фото: пресс-служба отеля В номере отеля Mandarin Oriental Bosphorus

Фото: пресс-служба отеля

С воды Mandarin Oriental Bosphorus напоминает прекрасную виллу, вытянутую вдоль набережной и утопающую в зелени. Элитный район Куручешме, где расположился этот роскошный городской курорт, считается центром мегаполиса, однако суеты и в помине нет — рядом парки, заповедные сады с розовыми акациями и магнолиями, а также роща пиний, носящая имя дочери османского султана Наиле-султан. Деловой центр и площадь Таксим всего в 15 минутах езды — но этого вполне достаточно, чтобы отдалиться от шума большого города и насладиться природой.

В Стамбуле правила жизни и дизайна диктует Его Величество Босфор. Его прозрачными водами, степенными кораблями, торопливо снующими катерами и парусными яхтами можно любоваться не только из панорамных окон. За интерьеры отеля отвечало архитектурное бюро Адама Тихани, которое уже не раз сотрудничало с группой Mandarin Oriental, создавая стиль отелей в Женеве и Гонконге. Mandarin Oriental Bosphorus — городской курорт, а не дворец, поэтому в нем нет массивных мраморных колонн или хрустальных люстр. Главной идеей архитектора было создать у постояльцев ощущение жизни на яхте в открытом море. Поэтому балконы и террасы будто специально вынесены максимально вперед, как можно ближе к воде. Эффект яхтенного интерьера создают и многочисленные скругленные панели из лакированного дерева, и вся обстановка, выдержанная в тонах мягкой пастели.

Ковер в коридорах тоже посвящен знаменитой водной артерии, разделяющей (или связывающей) два берега и два континента. Графический паттерн на стенах изображает стилизованные тюльпаны — символ Османской империи, а декор в номерах напоминает узоры традиционных турецких кафтанов. Из 100 номеров 23 сьюта имеют индивидуальный балкон или террасу. Самый роскошный из них — Royal Bosphorus площадью 528 кв. м с зимним садом. Люкс Presidential с двумя спальнями идеален для приема гостей: любоваться Босфором можно со всех трех террас.

Гостей отеля ждут прибрежные рестораны, лобби-лаунж с террасой, бар с бассейном. Космополитичный Стамбул не мог обойтись без смешения гастрономических традиций Италии, Азии и Средиземноморья. Этот фьюжен лежит в основе стиля ресторана Novikov Istanbul (это уже четвертый проект Аркадия Новикова в Турции). В меню — паназиатские блюда (утка по-пекински, роллы или сашими) и блюда итальянской и средиземноморской кухонь из свежих локальных продуктов (вителло тонато, равиоли со шпинатом). В Olea Bosphorus & The Bar предлагают классические итальянские блюда вроде фаршированных цветков цуккини или рагу из бычьих хвостов, а также пасту по традиционным семейным рецептам. Еще одна приманка — самая богатая в Стамбуле коллекция итальянских вин. Этот бар любят не только за отличную карту коктейлей, но и за потрясающие закаты, которые можно наблюдать, потягивая Aperol Spritz. Бар Bosphorus Lounge специализируется на средиземноморской кухне, поэтому наряду с бурратой можно попробовать турецкие фрикадельки пидели кёфте и десятки разных мезе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ресторане отеля Mandarin Oriental Bosphorus

Фото: пресс-служба отеля В ресторане отеля Mandarin Oriental Bosphorus

Фото: пресс-служба отеля

Стоит посетить и спа-центр отеля, первый специализированный спа-комплекс в Стамбуле. В программе традиционный хаммам, восточный массаж ци с эфирными маслами, Digital Wellness Escape для снятия напряжения в мышцах. Самая высокотехнологичная процедура MLX i3 Dome представляет собой новое поколение детокс-процедур, в котором сочетается терапия инфракрасными лучами, плазменная терапия и светолечение.

Все отели и резиденции группы Mandarin Oriental — а их на сегодняшний день почти 40 по всему миру — построены на умелом сочетании восточных традиций гостеприимства и современного западного сервиса. Каждый из отелей имеет свой фирменный веер с 11 лепестками, которые символизируют 11 принципов группы. Их держат в строгом секрете и повторяют как мантру каждое утро. Фирменный веер Mandarin Oriental Bosphorus создал модный дизайнер Эрдем Моралиоглу (марка Erdem). В артефакте, сложенном из тонких деревянных пластин, воплотилась суть и символизм этого волшебного места — тюльпаны Османской империи, узоры традиционной вышивки, резные цветы из окрестных благоухающих садов и синие воды Босфора. Здесь тонкую грань между Европой и Азией ощущаешь особенно остро. Иногда даже кажется, что она проходит где-то внутри тебя.

Нина Спиридонова