Чудеса в Доме со львами

Сезон волшебства в Four Seasons Lion Palace St. Petersburg начинается задолго до наступления Нового года. В Доме со львами рядом с Исаакиевским собором точно знают, когда новогодняя магия вступает в силу. В воздухе разлиты ароматы корицы, гвоздики и мандаринов, в номерах гостей ждут сладкие сюрпризы, в Luceo Spa предлагают процедуру шоколадного обертывания на основе настоящего швейцарского шоколада.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Интерьеры отеля Four Seasons Lion Palace St. Petersburg

Фото: пресс-служба отеля Интерьеры отеля Four Seasons Lion Palace St. Petersburg

Фото: пресс-служба отеля

Каждый декабрь в отеле открывается новогодний бутик: ароматные плитки домашнего шоколада, коллекции конфет ручной работы, шоколадные шары в форме елочных игрушек, эксклюзивные наборы косметики от Luceo Spa и подарочные сертификаты. Не забыли устроители и про традиционные лакомства для веселых семейных праздников: рождественское полено в виде героя главной новогодней сказки Щелкунчика и традиционный итальянский рождественский кекс панеттоне, украшенный марципановой шапкой Деда Мороза.

На этот раз месяц чудес и подарков в Four Seasons Lion Palace St. Petersburg открылся обновленной чайной церемонией. Шеф-кондитер отеля Ирина Лылова дополнила послеполуденный чай новогодними лакомствами в виде сладких сказочных персонажей. Предпочитаете вместо чашки ароматного чая бокал игристого? Тогда вам подадут и блины с икрой, нежные сконы с домашним вареньем и сливками, а также ассортимент изысканных мини-сэндвичей, среди которых лосось слабой соли на свекольном макаруне или бриошь с тартаром из мраморной говядины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Десерты в одном из ресторанов отеля Four Seasons Lion Palace St. Petersburg

Фото: пресс-служба отеля Десерты в одном из ресторанов отеля Four Seasons Lion Palace St. Petersburg

Фото: пресс-служба отеля

Для встречи Нового 2023 года отель предлагает собраться семьей или с близкими друзьями в одном из ресторанов Дома со львами. Ресторан и бар Percorso превратятся во дворец Снежной королевы. Во всех четырех залах раскинется таинственный заснеженный сад, и в этой загадочной атмосфере в сопровождении живой музыки гостям предложат королевский ужин из пяти подач. Впрочем, зимнее убранство не помешает торжеству быть по-семейному теплым. Чайная гостиная под стеклянным куполом станет главной сценой новогодней ночи. Вас ждет бал, вдохновленный любимыми историями о Щелкунчике, и непременный Вальс цветов на музыку Чайковского — так что не забудьте свое лучшее платье. Убегать с бала, конечно, не стоит, но если уж терять туфельку, торопясь на встречу с наступающим годом, то только на ступенях парадной мраморной лестницы Дома со львами.

Нина Спиридонова