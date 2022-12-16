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Лед и пламя

в отеле Airelles Val d’Isere

Валь-д’Изер среди тех именитых альпийских курортов, имеющих своих завсегдатаев, фанатов, почетных горожан, которые ни за что не променяют свою савойскую деревню на Куршевель, Межев или Гштад. Созданный еще в 1930-х годах, это один из первых горнолыжных курортов Франции, воспитавший поколения энтузиастов, не представлявших жизни без скорости, ветра и снега.

Виды отеля Airelles Val d’Isere

Виды отеля Airelles Val d’Isere

Фото: пресс-служба отеля

Виды отеля Airelles Val d’Isere

Фото: пресс-служба отеля

В отель Airelles Val d’Isere легко добраться от швейцарской Женевы или французского Лиона. Путь на машине займет менее трех часов, но можно заказать вертолет, который доставит вас из аэропорта прямо в центр Валь-д’Изера.

В лобби Airelles Val d’Isere высотометр показывает 1,8 км над уровнем моря. Горы начинаются у порога. Это единственный из роскошных отелей в Валь д’Изере, предлагающий прямой выход на трассы, прославившиеся на зимней Олимпиаде 1992 года. За прошедшие 30 лет система дорог и подъемников превратила эти места в настоящий природный парк, где можно найти спуск на любой спортивный уровень и художественный вкус. Это по-прежнему зона для опытных лыжников, далеко не все трассы Валь-д’Изера подходят для новичков. Например, на крутом спуске Беллевар можно развить скорость до 150 км в час.

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Горы в окрестностях отеля Airelles Val d’Isere

Горы в окрестностях отеля Airelles Val d’Isere

Фото: пресс-служба отеля

Интерьеры отеля Airelles Val d’Isere

Интерьеры отеля Airelles Val d’Isere

Фото: пресс-служба отеля

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Горы в окрестностях отеля Airelles Val d’Isere

Фото: пресс-служба отеля

Интерьеры отеля Airelles Val d’Isere

Фото: пресс-служба отеля

Сегодня люди, для которых важны были прежде всего секунды и склоны, уступили место гораздо более разнообразной светской публике. Для них отельеры создали совершенно новый стиль и образ жизни на горнолыжном курорте, где трассы выше всяких похвал, но при этом окружены огромным количеством других приманок и занятий. Для детей и взрослых устраивают экскурсии не только на лыжах, но и на снегоступах. Здесь готовы научить любого из гостей старше десяти лет основам скалолазания. У них будет возможность подняться по ледяному склону с надежной страховкой и опытными инструкторами. Дети будут в восторге от катания на собачьих упряжках с прекрасными и добрыми собаками-хаски, а для взрослых спланированы прогулки на мотосанях, скрашенные выездным «снежным баром» с видом на Монблан.

Но самый необычный опыт, который предлагает Airelles Val d’Isere,— это погружение под лед горного озера Тинь. Это озеро зимой покрывается толстым слоем льда почти в два метра. Под руководством квалифицированных инструкторов по дайвингу гости отеля в гидрокостюме и с аквалангом смогут заглянуть в глубины озера и убедиться, что жизнь в Альпах не останавливается и зимой.

Вид на отель Airelles Val d’Isere

Вид на отель Airelles Val d’Isere

Фото: пресс-служба отеля

Вид на отель Airelles Val d’Isere

Фото: пресс-служба отеля

Тем приятнее после ледяной купели возвращение в отель, возведенный в духе традиционной деревянной архитектуры. Этот стиль теперь называют «шале», но, конечно, на маленькие альпийские избушки горнолыжные дворцы не очень-то похожи. Зато в Airelles Val d’Isere есть место для спа-центра площадью 1,2 тыс. кв. м с большим бассейном, джакузи, сауной и хаммамом. Им управляет Guerlain, который чувствует себя в савойской деревушке так же уверенно, как в парижском флагманском бутике на Елисейских полях. Здесь предусмотрен даже детский спа-салон, дизайном которого занималось Atelier Kikapami, создавшее несколько декораций для фильмов о Гарри Поттере.

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В ресторане отеля Airelles Val d’Isere

В ресторане отеля Airelles Val d’Isere

Фото: пресс-служба отеля

Блюдо в ресторане отеля Airelles Val d’Isere

Блюдо в ресторане отеля Airelles Val d’Isere

Фото: пресс-служба отеля

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В ресторане отеля Airelles Val d’Isere

Фото: пресс-служба отеля

Блюдо в ресторане отеля Airelles Val d’Isere

Фото: пресс-служба отеля

В отеле работает филиал модного парижского ресторана Loulou. Разумеется, кухня не перенесена один к одному из квадратного двора Лувра в зал бревенчатого шале, но, как и в Париже, шеф Бенуа Даржер отдает дань средиземноморской кухне с акцентом на сезонные продукты и любимые блюда французской Савойи. В меню дары моря соседствуют с традиционной картошкой рёшти, пасты и пиццы украшены драгоценным трюфелем, осьминог дружит с барашком. В погребе отеля собрана отличная коллекция французских и итальянских вин, а изобретательная барная карта всегда способна отогреть лыжника или придать ему храбрости перед новым спуском.

Павел Смирнов

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