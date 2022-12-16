Отель «Астория» удивляет гостей особенными новогодними елками. Несколько лет назад новогоднюю красавицу для «Астории» создал модный дом Dior, а в этом году гостиную «Ротонда» украсила «Елка для императрицы», ее дизайнером выступил ювелирный бренд Axenoff Jewellery. На ветках развесили волшебные кареты из сказок Шарля Перро, причудливые домики из повестей Гофмана, игрушечные короны с россыпями жемчуга, а также шары с ландышами, любимыми цветами супруги Николая II Александры Федоровны. Все елочные игрушки исполнены по эскизам Петра Аксенова. Многие помнят устроенный им в «Астории» роскошный новогодний бал, темой которого был толстовский роман «Война и мир».

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Фото: пресс-служба отеля Вид на отель «Астория»

Фото: пресс-служба отеля

В декабре в гостиной «Ротонда» открывается традиционная рождественская ярмарка. Здесь можно приобрести вкусные подарки от кондитерской «Астории» — кексы со всевозможными начинками, шоколадные конфеты ручной работы и большие пряничные домики, украшенные глазурью и шоколадом. Эти домики — настоящий бестселлер, гости заказывают их заранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елочный шар в отеле «Астория»

Фото: пресс-служба отеля Елочный шар в отеле «Астория»

Фото: пресс-служба отеля

В новогоднюю ночь в ресторане «Астория» состоится праздничный ужин. Вечер начнется в 19 часов с приветственного коктейля и продолжится роскошным ужином от шеф-повара Николаса Алевраса, который возглавил кухню легендарного отеля лишь в уходящем году. Среди гастрономических удовольствий вечера — черная икра с мини-блинами и сметаной, ассорти холодных закусок с непременными холодцом и салатом оливье, в качестве горячей закуски — фаланга камчатского краба на гриле, глазированная маслом мисо, а дальше на выбор жареное филе палтуса с мясом лобстера на гриле с пюре из обжаренного фенхеля или филе говядины с черным трюфелем. Для детей будет работать детская комната, а в ресторане будет организован буфет с детским меню.

Традиционный новогодний ужин ждет гостей ресторана «Борсалино» и у соседей в «Англетере». С девяти вечера до двух часов ночи в ресторане накроют праздничный буфет с блюдами и закусками итальянской кухни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вид на Исаакиевский собор от отеля «Астория»

Фото: пресс-служба отеля Вид на Исаакиевский собор от отеля «Астория»

Фото: пресс-служба отеля

Успейте выбрать столик с видом на Исаакиевский собор, чтобы ровно в полночь поднять бокал и загадать желание, глядя на его мерцающий золотом купол.

Нина Спиридонова