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Дед Мороз придет на лыжах

«Поляна 1389 Отель и Спа» в Сочи

«Лучше гор могут быть только горы мечты!» — таков девиз новогоднего вечера в самом высокогорном пятизвездочном отеле Сочи «Поляна 1389 Отель и Спа». Само название отеля говорит о высоте — он расположен на 1389 метрах над уровнем моря.

Вид на отель «Поляна 1389 Отель и Спа»

Вид на отель «Поляна 1389 Отель и Спа»

Фото: пресс-служба отеля

Вид на отель «Поляна 1389 Отель и Спа»

Фото: пресс-служба отеля

Его история полна побед. Прежде всего потому, что он родился в качестве олимпийской деревни для спортсменов. На территории курорта «Газпрома» был построен лыжно-биатлонный комплекс «Лаура». Здесь завоевывали свои награды участники зимних Олимпийских игр. И сам отель не раз был с тех пор награжден главными премиями как лучший горнолыжный курорт России.

Новогодняя ночь будет бурной, веселой, шумной и так же тщательно подготовленной, как запомнившееся всем открытие XXII Олимпиады, которая дала рождение «Поляне 1389». Праздничный вечер в отеле пройдет в зале «Валдай». Гостям обещан самый «настоящий Дед Мороз, который не даст гостям заскучать ни на минуту». Бригадой поваров ресторана Delicates74 командует бренд-шеф Анатолий Марков, который напомнит о том, что на широте Сочи русская кухня встречается с кавказской и средиземноморской, соленые абхазские лимоны соседствуют с греческими оливками, а российские вина — с лучшими итальянскими и французскими.

Другой новогодний праздник состоится в курортном общественно-культурном центре «Галактика». Гостям обещано иммерсивное шоу «Главные песни о главном», причем песням подпоет гастрономическая команда под руководством шеф-повара курорта Андрея Колодяжного.

Подготовиться к празднику, а потом и отдохнуть после веселой новогодней ночи можно будет в Chandelle Blanche Medi SPA & Beauty Lounge, на спа-процедурах или в бассейнах, закрытых и открытых. Для тех, кто остается в отеле, не уходя на лыжные трассы, самое большое удовольствие — провести время в подогреваемом бассейне под открытым небом.

Солнечная лыжная зима в кавказских горах длится с декабря и чуть ли не до мая. Тем более приятно отпраздновать здесь самый снежный праздник календаря: после новогодней ночи вас встретит горное солнце, зелень хвойного леса и белизна подготовленных для гостей трасс.

Павел Смирнов

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