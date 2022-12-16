«Не только белье, но и наряд»

Российский бренд нижнего белья Le Journal Intime в 2015 году создали сестры Наталья Войнич и Татьяна Валентович, и за семь лет существования он успел зарекомендовать себя как образец сочетания удобства и красоты. Секрет успеха — в компрессионном сетчатом трикотаже power-net, который поддерживает и не сдавливает тело, облегает формы и оставляет кожу открытой на 65%. За дополнительное удобство отвечают заимствованные из медицинской отрасли широкие эластичные бретели и технология плоских швов. Создательницы Le Journal Intime рассказали о новинках в новогодней коллекции бренда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Создательницы Le Journal Intime: слева Наталья Войнич, справа Татьяна Валентович

Фото: Le Journal Intime Создательницы Le Journal Intime: слева Наталья Войнич, справа Татьяна Валентович

Фото: Le Journal Intime

—Наталья, как и когда появилась идея бренда?

—В конце 1990-х я была одной из первых, кто начал развивать в России направление компрессионного белья, которое носят после пластической хирургии. Сначала моя компания производила белье по лицензии ирландской компании, все шло отлично, продажи росли, и когда через десять лет контракт подошел к концу, у меня появились наконец-то возможности для творчества. Ко мне присоединилась Татьяна, мы внесли некоторые изменения в лекала и переименовали бренд. Женщины постоянно говорили, какое удобное наше белье и почему бы нам не сделать его красивым и стильным. Так в 2015 году мы выпустили первые модели Le Journal Intime.

—Татьяна, каких технологических изменений это потребовало?

—Если послеоперационное белье используется вместо бинтов и предназначено для поддержки и компрессии сразу после операции, то Le Journal Intime — это белье на каждый день. Из медицинского мы заимствовали идею поддержки без твердых каркасов за счет свойства самого материала и эластичных плоских швов. Мы хотели, чтобы женщины смогли оценить удивительные функции материала, с которым мы работаем, мелкоячеистой сетки power-net, растяжимой во всех направлениях. Это полупрозрачный, легкий и очень функциональный материал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Белье из коллекции бренда Le Journal Intime

Фото: Le Journal Intime Белье из коллекции бренда Le Journal Intime

Фото: Le Journal Intime

—А как это повлияло на дизайн? Им в вашей компании преимущественно занимается Наталья?

—Да, я взяла это на себя. Сначала мы заказали разработку дизайна парижским специалистам, результат получился по-французски красивым, но не очень функциональным и сложным в производстве, и я решила попробовать сама что-то сделать, основываясь на базовых идеях медицинского белья, с которым работала уже больше десяти лет. И вдруг мы с Татьяной поняли, что именно такой подход — стильный, лаконичный дизайн, практичные швы — вызывает наибольший отклик у женщин.

—Похоже, что это сейчас не только модное, но и очень прогрессивное направление. Как вы считаете, Татьяна?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Белье и одежда из коллекции бренда Le Journal Intime

Фото: Le Journal Intime Белье и одежда из коллекции бренда Le Journal Intime

Фото: Le Journal Intime

—Да, мы попали в тренд. Но это не было целью. Изначально была идея прогрессивного подхода к нижнему белью, и нам потребовалось несколько лет, чтобы донести ее до нашей аудитории. Мы пять раз участвовали в ежегодной парижской выставке Salon International de la Lingerie и замечали, что с каждым годом бюстгальтеров с косточками и пуш-апом становится все меньше, а облегченного белья все больше. Постепенно стали замечать и нас и однажды предложили стенд в привилегированной зоне трендов. Мы, конечно, были этому очень рады.

—Наталья, расскажите о вашей новогодней коллекции?

—Она называется Decadence Sublime и посвящена эпохе декаданса рубежа XIX–XX веков, героиней которого была чувственная красотка, femme fatale, изысканная и женственная. Мы использовали настоящее французское кружево из региона Кале. Основной цвет коллекции черный, модели названы в честь героинь XIX–XX веков. Но есть один белый комплект, как символ чистоты и непорочности в том жестоком мире, который отрицает мораль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Белье из коллекции бренда Le Journal Intime

Фото: Le Journal Intime Белье из коллекции бренда Le Journal Intime

Фото: Le Journal Intime

—Татьяна, а вам не жалко прятать под платьем французское кружево?

—В коллекции много вещей, которые можно носить по-разному. Они так хороши, что подойдут и для новогодней вечеринки. Это не только белье, но и наряд.

—А какие у компании планы на будущее, Татьяна?

—Мы активно развиваем идею франшизы. Сейчас у нас два магазина в Москве, шоурум в Санкт-Петербурге и уже два магазина по франшизе в Казани и Краснодаре. Мы уже начали делать свою домашнюю одежду, спортивную линию. Но если говорить о самых ближайших планах, то это празднование Нового года!

Беседовала Екатерина Зиборова